Nové prostory znamenaly pro zařízení nejen lepší zázemí, ale i navýšení kapacity. Zájem o léčbu v Substitučním centru PREVENT je totiž stále větší. Kapacita zařízení zůstává po celou dobu jeho existence zcela naplněna. „Už několik let vedeme kontinuálně pořadník. Počty zájemců o léčbu pořád narůstají“, říká vedoucí zařízení Lenka Moravcová. Přestože centrum před dvěma lety kapacitu navýšilo, stále to podle vedoucí nestačí. „Chceme dát klientům to, co by měli dostat, aby dosáhli změny, nejen vydávat léky,“ vysvětluje. Ambulantní substituční léčba spočívá v podávání léků, které je kombinované s odborným sociálním poradenstvím a jinými psychosociálními službami.

Cílem je návrat klientů do běžného života. Do Substitučního centra PREVENT dochází ročně desítky klientů. Loni jich zařízení mělo v péči 41, kontaktů s klienty přes dva tisíce. Pomoc tu hledají závislí na opiátech, kteří aktuálně nejsou schopni od drog abstinovat, ale chtějí svůj život změnit. Pravidelně zde dostávají substituční látku předepsanou lékařem a využívají terapeutické a sociální služby. Substituční centrum poskytuje také poradenství pro blízké klientů v léčbě. V centru pracují dva lékaři, pět zdravotních sester, sociální pracovnice a vedoucí týmu, která je sociální pracovnicí i terapeutkou. Zařízení provozuje nezisková organizace PREVENT 99.

Kateřina Malečová Suková