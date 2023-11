Spisovatelé a fotografové, zachycující krásy i nástrahy Šumavy a Pošumaví, se potkali se svými čtenáři a dalšími zájemci o literaturu a snímky při 9. knižním festivalu Šumava Litera. Finále se uskutečnilo ve Vimperku, kde pořadatelé a zástupci poroty vyhlásili vítěze.

Vrcholem 9. ročníku festivalu Šumava Litera byl sobotní galavečer s předáváním cen ve Vimperku. | Foto: Radek Gális

Letošním tématem, připomínajícím 100. výročí úmrtí spisovatele Karla Klostermanna, bylo Učitelé a školy na Šumavě a v Bavorském lese. Během týdne se konaly přednášky, projekce a debaty, zaměřené na kantory, Šumavu, její dějiny a literární poklady. Už v pátek večer byla ve vimperské Městské knihovně otevřena výstava (Ne)obyčejný život učitele Adolfa Pintíře ve víru 20. století. O otci, který by loni oslavil sto let, i o svém životě hovořila jeho dcera, boromejka Angelika Pintířová. „Otce vyhazovali z učitelských míst, protože se odmítal vzdát víry v Boha nebo se zastával chartistů,“ uvedla řeholní sestra s tím, že jí otec počátkem 70. let necelé dva roky učil.

V sobotu se celý den konaly přednášky v Hotelu Zlatá hvězda, kde zároveň poutal zájem návštěvníků i knižní předvánoční trh šumavské literatury. Filmař Jan Fischer hovořil o spolupráci s Emilem Kintzlem na cyklu Zmizelá Šumava, Jindřich Špinar z Jihočeské vědecké knihovny a Helmut Wagner připomněli česky dosud nevydané důležité knihy o Šumavě psané v němčině, na jejichž vydání shánějí marně peníze. O filmu ve stylu kovbojky natáčeném i na Podkarpatské Rusi, na kterém se podílel i legendární režisér Otakar Vávra, hovořili Veronika Faktorová a Michal Hořejší v programu nazvaném Karel Klostermann a zrod Šumavy.

Příběhy z mechu a vyhnání

„Pomyslný vrchol zažil festival v sobotu při udělení literárních cen,“ uvedl ředitel festivalu Tomáš Jiřička, který si i letos pochvaluje spolupráci se všemi sponzory včetně Pivovaru Vimperk i výrobcem tradičního Šumavského bylinného vína. Porota vybírala ze stovky knih, už v září totiž byli vyhlášeni finalisté hlavního mezinárodního ocenění Šumava Litera i Ceny Johanna Steinbrenera, která se uděluje ve čtyřech kategoriích.

Kategorii beletrie a poezie vyhrál s dramatickým příběhem Divoká honba bývalý ředitel Jihočeského divadla a senátor Jiří Šesták. „Kromě zdejší nádherné přírody jsou pod šumavským mechem ukryté skutečné dramatické příběhy, které se snažím odkrývat. Žili zde lidé, kteří museli odejít z domovů, odkud byli vyhnáni. Ve své třetí knížce tento mech nadzvedávám a připomínám zdejší vztahy, aby si čtenáři mohli uvědomit, že princip kolektivní viny nemá co dělat v liberální demokracii a v zemích, dodržujících lidská práva,“ zdůraznil spisovatel s porozuměním, že zapomínání je sebeobrana, která činí život snadnějším. Vítězem kategorie populárně naučná publikace se stal Jiří Šindelář s titulem Rožmberská hrobka – příběh hledání. „Knížka je výsledkem patnácti let mého pracovního života a na objevu se podílelo dalších 30 lidí, kteří zaslouží stejné poděkování,“ zdůraznil archeolog, který před lety pomohl ve vyšebrodském klášteře nalézt a postupně zmapovat hrobku Rožmberků. „Jsem moc rád, že kniha vyšla, když už jsme pány z Růže vyrušili z jejich věčného spánku,“ dodal.

U cíle s Pitrýskem

Ve výtvarné kategorii získal nejvíce hlasů poroty titul Martina Milforta Fotografie – Motivy šumavské a pošumavské. V kategorii nejlepší německojazyčná publikace o Šumavě zvítězila prostějovská rodačka Rena Dumont s knihou Die Mühle, inspirovanou skutečnými událostmi. „Mezinárodní Cena Šumava Litera za významný přínos pro česko-německo-rakouskou spolupráci mezinárodní porotou udělila vytříbenému románu Stříbrný kouzelník Jindřicha Manna,“ doplňuje programový ředitel festivalu Martin Sichinger. „Cenu už mi neseberete, takže se přiznám, že Šumavu moc neznám,“ usmíval se laureát. „K vám do Vimperka jsem se chtěl ale vždycky podívat, protože v knize Putování za švestkovou vůní, kterou kdysi dávno napsal můj otec Ludvík Aškenazy a kterou mi dával jako malému postupně číst, doputuje sem na Šumavu trpaslík Pitrýsek, a odesílá odtud dopis, v němž uvádí jako poslední poštu Vimperk.“

Cenu publika Šumavská ozvěna ))) získala na základě internetového hlasování čtenářů publikace Hory Matky Boží – Královské horní město 1522–2022 od kolektivu autorů. Do Síně slávy byl uveden dřevorubec, statkář, nakladatel, knihkupec, spisovatel a milovník Šumavy Ivo Stehlík. Autorem skleněných cen je vimperský sklář Jaroslav Zedník.

Cena Emila Kintzla

V rámci sobotního Galavečera byli oceněni i vítězové novinářské a publicistické soutěže pro děti a mládež Cena Emila Kintzla (+88), vyhlášené rok po tragickém úmrtí známého učitele a sportovce, velkého milovníka a propagátora Šumavy. V kategorii psaných příspěvků zvítězil u odborné poroty, v níž byli šumavští patrioti a spisovatelé Hynek Klimek a Jan Cempírek, žák Vojtěch Bednařík (14) ze Strakonic s příspěvkem Čertovo jezero. Vítězné fotografie Marka Fuxe (22) z Křemže, zachycující Dívčí Kámen nebo Kašperk, oslovily známého fotografa a autora mnoha šumavských knih a kalendářů Vladislava Hoška ze Čkyně a fotografa ČTK Václava Pancera, bývalého fotoreportéra Deníku.

Radek Gális