Šumavské šelmy známé i neznámé poznávali v hlubocké zoo

Do hlubocké zoo se přišli návštěvníci podívat v sobotu 21. května na Šumavské šelmy. Děti si mohly zasoutěžit, vyrábět v kreativní dílničce nebo pozorovat komentovaná krmení. Hostem byla Josefa Volfová z Hnutí duha Olomouc, která přivezla přednášku a povídání na téma tajemného světa divokých šelem Šumavy. Návštěvníci viděli autentické záběry z fotopastí a podívali se do každodenního života rysů, vlků, koček divokých a dalších méně známých šelem. Zjistili, co dělají Rysí a Vlčí hlídky. Děkujeme Michaele Jerhotové za snímky.

