Záchranné stanice jsou letos zaplaveny příjmem ježků. Svatý František z Assisi by z jejich obětavosti měl radost. Záchranné stanice ze vzniklé situace mnoho radosti nemají. Mnoho ježků se k nim totiž dostává úplně zbytečně a péče o ně je finančně i časově náročná. Pomáhat ježkům by měli lidé přímo v terénu a nikoliv tím, že je seberou a odnesou záchranářům.

Záchranné stanice jsou letos zaplaveny příjmem ježků | Foto: Český svaz ochránců přírody

Ježků je v záchranných stanicích o 20 procent více než loni. Některé ale přivezou nálezci do záchranných stanic zbytečně. „Ne každý ježek potřebuje pomoc lidí,“ říká Luboš Vaněk, ředitel záchranné stanice pro volně žijící živočichy Huslík u Poděbrad, která patří k největším u nás. „Pomoc potřebuje vždy ježek zraněný, apatický, napadený larvami much a také nesamostatná mláďata ze zničených hnízd. U ježčích dorostenců je pak podezřelá denní aktivita a absence přirozených obranných mechanismů, jako je útěk nebo obranné sbalení se do klubíčka,“ uvedl Luboš Vaněk.