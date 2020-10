Český filozof a biolog Stanislav Komárek pronesl nedávno v jednom rozhovoru bonmot, že by v New Yorku vedle Sochy svobody měla stát ještě Socha odpovědnosti, protože svoboda a odpovědnost jsou podle něj dvě strany jedné mince. Chtěl bych se v tomto článku trochu nad tímto tématem zamyslet.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Nejprve si položme otázku, proč by měly být tyto životní hodnoty tak silně mezi sebou propojeny. Vždyť by nemusely tak silně spolu souviset. Svoboda je věc jedna a odpovědnost věc druhá. Já si ve shodě se Stanislavem Komárkem myslím, že spolu úzce souvisejí, protože jedna hodnota vyvažuje druhou. Představte si neomezenou a ničím neusměrňovanou svobodu jednoho člověka. Chtěli byste mít takového souseda? Bylo by otázkou jeho volby, zda bude třeba dodržovat noční klid, hranici vašeho pozemku nebo jestli vás při rozhovoru tělesně nezraní, protože měl jiný názor a vy jste neustoupili. Viděno čistě z úhlu pohledu svobody by měl na to všechno nárok. Tím se však dostáváme k mnohem citlivějšímu tématu, kterým je usměrňování svobody. Myslím si, že je v mnohém jednodušší, když je svoboda usměrňována v člověku „zevnitř“ než když je usměrňována zákony, vyhláškami a nařízeními „zvenčí“.