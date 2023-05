Tak nám proběhla středa 10. května, kdy se odváží v Budějovicích plastový odpad. Nic.

Kontejnerové stanoviště Budivojova - Kubatova v Budějovicích. | Foto: Pavel Mörtl

Proběhl čtvrtek, pátek, pak sobota a je tu neděle navečer. Přiložený snímek mluví za vše. Podobná situace je u kontejneru proti sídlu městské policie - roh Klavíkovy a Haškovy, na Jiráskově nábřeží, v Nerudovce. Ještěže chráněné městské ptactvo - havrani - tady nedělají to, co na parkovišti u Terna. Neklovají nám tu do odložených pytlů a pytlíků a neroznášejí odpad kolem. Jaké štěstí, že vytrvalý déšť nedává šanci hlodavcům. I když…

Budějce se mají stát za pár let "hlavním městem evropské kultury". Tak takhle to asi nepůjde. Kdepak se stala chyba?

Pavel Mörtl

