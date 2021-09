Žhavá letní noc v retro stylu. Takhle tančili v Týně nad Vltavou

Na nábřeží u starého mostu v Týně nad Vltavou se tančilo. V sobotu 14. srpna se totiž konala retro tanačírna. Spolu s Taneční školou Ladislava Schöna LAST DANCE návštěníky čekal večer se žhavými hity z let minulých. Zahrál DJ Barbulák. Návštěvníci většinou přišli oblečení do retro stylu a podpořili atmosféru večera. Čekaly je také módní přehlídky 30., 40. a 50. let.