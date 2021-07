Návštěvníky neodradily ani přísné hygienické podmínky (testování všech osob, rozestupy, dezinfekce apod.), protože po dlouhém lockdownu měli tanečnice, jejich fanoušci a rodiny, poprvé možnost osobně se setkat.

Tanečnice totiž kvůli pandemii po většinu sezóny tančily doma za obrazovkou počítače, online se svými trenérkami. I taneční soutěže byly zrušené. Ale v No Limitu nejde jen o výsledky, výkon a techniku, ale především o přátelství a kolektiv, jak upřesňuje ředitelka Tanečního studia No Limit Mgr. Eliška Studničková. Díky tomuto nastavení, bylo Taneční studio No Limit schopné udržet většinu tanečnic v pohybu i během lockdownu a následně i jako jediné taneční studio v Českých Budějovicích uspořádat taneční vystoupení v takovémto rozsahu.

"V prvních týdnech po rozvolnění jsme choreografie začali stavět venku na ulicích, dětských hřištích i v letním kině. V podstatě jsme tančili v podobných podmínkách, jako zakladatelé street dance v 70. letech v USA." nastiňuje náročné podmínky vzniku letní show Eliška Studničková. "Máme velkou radost, že jsme v letním kině mohli naší akci uspořádat a zároveň, že jsme tam mohli i trénovat."

Samotná taneční show se nesla v pohodové letní atmosféře v prostoru letního kina s bistrem, fotokoutkem a profi stage na které Limiťáci a Limiťačky předvedli to, co se dokázali naučit během pandemické sezóny. "Ohlasy rodičů byli neskutečné. Někteří ani nepoznali, že by choreografie byly tak trochu osekané, když jsme přišli o společný čas na tanečním sále, kde je příprava intenzivnější," říká s úsměvem Eliška Studničková o proběhlé taneční show.

Taneční studio No Limit je nezisková organizace a letošní rok slaví 10. výročí. Věnuje se tanečním stylu street dance a tančí zde děti od 5-ti let i dospělí.

Akci organizovala nezisková organizace Taneční studio No Limit s agenturou Elišky Studničkové No Limit Production.

Eliška Studničková