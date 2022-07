Doplnil, že do turnaje se po třech letech znovu vrátil tým Bohunic, kterému se po této odmlce podařilo opět sestavit vlastní kompletní jedenáctku.

Hrálo se ve skvělé divácké kulise, v pohodové atmosféře slunečného letního dne. A to i přesto, že ještě krátce před tím, než starosta Všemyslic Karel Tůma turnaj zahájil, stále pršelo. Déšť ustal náhle. Jakoby mávnutím kouzelného proutku. Podle přítomných to shora zařídil právě Pavel Machart. Tomu odpovídaly i výkony na hřišti. Z hráčů bylo cítit, že vzájemnou rivalitu nechali doma a přijeli si do Všeteče zasportovat a pobavit se spolu se svými sousedy.

I přesto to na hřišti občas zajiskřilo. Padla i jedna červená karta. Hřiště musel opustit směnový inženýr Jaderné elektrárny Temelín Václav Havlíček z týmu Albrechtic, který v obci s klíčem a mečem ve znaku žije se svou rodinou už několik let. „Je to patrně první vyloučení v celé historii turnaje,“ hlásil se smíchem Voneš. Bylo zjevné, že červená karta všechny pobavila a stala se dalším potvrzením kvality turnaje a hráčského nasazení. „Řekl mi něco nehezkého,“ vysvětlil svůj „faul“ protihráče Havlíček. Mezi fotbalisty i diváky přesto nadále vládla skvělá atmosféra.

Dalo by se říci, že všichni ze zhruba tří stovek přítomných se navzájem znají. Ostatně obce, z nichž všechny zúčastněné celky pochází, od sebe dělí jen pár kilometrů. Neznašov, Všeteč a Bohunice jsou místními částmi Všemyslic, Albrechtice a Temelín leží hned vedle. Všechny navíc spojuje blízkost elektrárny.

Na všetečském fotbalovém hřišti samozřejmě nechybělo občerstvení. O večerní program se po předání cen postarala kapela Lazareth. „Memoriál Pavla Macharta je setkáním sousedů a přátel z celého okolí. Děti se vyřádí, mladí si zasportují, starší zavzpomínají a všichni společně se pobaví,“ konstatoval Tůma.

Ing. Karel Tůma, starosta obce Všemyslice