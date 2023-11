Více než osm stovek návštěvníků, dospělých s dětmi i celých rodin, přilákala v sobotu 4. listopadu do Informačního centra Jaderné elektrárny Temelín v zámečku Vysoký Hrádek fyzikální show v podání Úžasného divadla fyziky (ÚDiF). Zájem veřejnosti o tuto akci organizátory mile překvapil.

Součástí programu byla virtuální prohlídka temelínské elektrárny. | Foto: JETE

„Naším cílem bylo představit fyziku jako zajímavý vědní a technický obor s obrovskou perspektivou. Předpokládali jsme, že si fyzikální show své příznivce najde, tak obrovský zájem jsme ale skutečně nečekali,“ uvedla po končení programu průvodkyně temelínského „íčka“ Jana Provodová. Ta spolu se svými kolegyněmi přivítala na Vysokém Hrádku první návštěvníky už v devět hodin dopoledne a s posledními se rozloučila po 16. hodině.

„Přijeli jsme sem spolu s manželkou především kvůli dětem, musím ale říci, že i nás to tu baví,“ reagoval například Jan Prantl z Bechyně. „Líbí se mi to výborně. Hlavně ta elektrika na hudbu,“ doplnil jej jeho syn, rovněž Jan. Spokojenost neskrývala ani Gabriela Kámenová, která k jaderné elektrárně vyrazila spolu se svými dvěma dcerami, Eliškou a Anetkou, švagrovou a jejím synem Ondrou. „Na Temelíně pracuje tchán a švagr. Děti baví technika, různé pokusy a mou starší dceru i vesmír. Chtěli jsme jim tak dopřát zajímavý zážitek. Ani my se přitom rozhodně nenudíme,“ řekla Kámenová.

Netradiční fyzikáři přibližují fyziku zábavným způsobem.Zdroj: JETE

V průběhu otevírací doby infocentra „neosiřela“ ani jedna jeho část. Návštěvníci byli všude. Doslova na každém kroku. Mohli si zde namalovat obrázek pomocí elektřiny nebo si její pomocí podepsat vlastní lžičku, nechat si postavit vlasy na hlavě či nabít mobilní telefon na dálku pomocí indukčního vařiče. To vše si spolu se zhlédnutím patnáctiminutové fyzikální show ÚDiFu užili všichni velmi početní sobotní návštěvníci Vysokého Hrádku.

„Fyziku a vědu se snažíme zpřístupnit lidem, aby se jí nebáli. Není to přitom jen o wow efektech, i když ty k tomu také patří. Už Einstein řekl, že když člověk něco pochopí, tak ho to i nadchne. To se stalo nám a teď to chceme předávat dál,“ poznamenala jedna z členek ÚDiFu Barbora Mikulecká.

Děti si samy vyzkoušely celou řadu fyzikálních pokusů. Například pomocí elektřiny.Zdroj: JETE

Vedle netradiční fyzikální show si návštěvníci prohlédli nejen celou expozici temelínského infocentra, ale pomocí speciálních brýlí v rámci virtuální návštěvy ReakTour také nejzajímavější místa temelínské elektrárny, jako je například reaktorový sál, velín nebo vnitřek chladicí věže.