Zhruba třicet traktorů, od veteránů až po nejmodernější stroje, si na louku u Litoradlic přišly prohlédnout zhruba dvě stovky návštěvníků z celého okolí.

Traktoriádu zahájila v sobotu ve 13 hodin „spanilá jízda exponátů“ od litoradlické hasičské zbrojnice na okraj vesnice, kde už vyčkávali příjezd strojů diváci. „Tato akce vznikla spontánně a díky pravidelné podpoře temelínské elektrárny se z ní stala nová obecní tradice a velmi oblíbená a navštěvovaná událost. S Křivonoskou nesoutěžíme. Naše termíny se letos sešly náhodou a dokonce si myslím, že traktoriáda je i vhodným zpestřením programu pro návštěvníky veteránské rallye i její účastníky,“ uvedl Petr Macháček, první místostarosta Temelína a soukromě hospodařící zemědělec z Litoradlic. Připomněl, že mezinárodní soutěž historických motocyklů a automobilů Křivonoska se normálně koná v květnu. „Letos byla kvůli koronavirové pandemii přesunuta na září. Jen nevím, jestli to nějak pomohlo,“ pokrčil rameny Macháček.

V kempu na Křivonosce, následně v Českých Budějovicích a Hluboké nad Vltavou, se opravdu představily mnohé veteránské skvosty, na poli v Litoradlicích ovšem také. Mezi stroji, z nichž nejstarší byly vyrobeny v padesátých letech minulého století, byla nejčastěji zastoupena slavná značka Zetor. Nechyběl zde ale ani Bührer či Porsche. Ty a mnohé další „historické vytrvalce“ by bralo leckteré technické muzeum. „Jsou zde stroje, kterým do sedmdesáti let od výroby už moc nechybí. Všechny jsou ovšem provozuschopné a vesměs dodnes pracují na poli. Všechny do jednoho na místo přijely po vlastní ose, což ostatně i podmínkou účasti,“ konstatoval Macháček.

K opravdovým historickým skvostům, tematicky doplňující přehlídku traktorů, patřily jako každoročně dva zrekonstruované plně funkční stabilní motory Slavia a Triumph z dílen napajedelských Bratří Pařízků, které jsou dnes součástí sbírky Bohumíra Iry z Litoradlic. Stabilní, respektive stacionární, motor se využíval pro pohon různých stojících, tedy stabilních zařízení, jako například cirkulárky, vodního čerpadla, mlátičky obilí a jiných strojů. Jejich předchůdcem byla parní lokomobila (pozn.: nikoli lokomotiva).

Éra stabilních spalovacích motorů u nás skončila nástupem elektrifikace v padesátých a šedesátých letech, kdy došlo i k výraznému zlevnění elektromotorů.

Osmá Temelínská traktoriáda byla, stejně jako všechny její předchozí ročníky, součástí programu letošního Oranžového roku v okolí Jaderné elektrárny Temelín, prostřednictvím kterého Skupina ČEZ podporuje sportovní, kulturní a společenský život obcí v této oblasti.

Petr Pokorný