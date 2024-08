World Clean Up, kampaň, která si bere za cíl odstranit z přírody to, co tam nepatří – odpad. Tradiční podzimní úklid proběhne v pátek 20. září 2024. V tento den se dobrovolníci napříč kontinenty, vybaveni odpadkovými pytli a pracovními rukavicemi, pustí do boje s černými skládkami a pohozenými odpadky. V České republice tuto akci pod názvem Ukliďme svět organizuje Český svaz ochránců přírody, a to již od roku 1993. Za tuto dobu se do úklidových akcí zapojilo více než 700 000 dobrovolníků, kteří posbírali přes 10 000 tun odpadků. V loňském roce se úklidu zúčastnilo přes 22 000 lidí a podařilo se jim nashromáždit neuvěřitelných 170 tun odpadu. Budou tato čísla letos pokořena?

Ti, které trápí příroda zaneřáděná odpadky a kteří s tím chtějí něco dělat, mají možnost připojit se k ostatním dobrovolníkům a společně se vydat poklidit okolí svého bydliště, školy, školky nebo obce. Je to nejen příležitost, jak udělat dobrý skutek pro přírodu a nás všechny, ale příležitost, jak se potkat se sousedy, kamarády nebo poznat nové lidi a zažít spoustu zábavy. Zapojit se mohou jednotlivci, školy, školky, zájmové organizace, firmy nebo celé obce. Společný cíl a společná práce utuží kolektiv jako nic jiného.

Postup je snadný. Zájemci mají buď možnost přihlásit k již zaregistrovanému úklidu, ty včetně kontaktů na organizátora naleznou v mapě na webových stránkách Ukliďme svět, nebo zaregistrovat svůj vlastní úklid. Stačí vybrat místo, které potřebuje zbavit odpadků (park, les, potok apod.), plánovaný úklid zaregistrovat prostřednictvím elektronického formuláře a pak přilákat co nejvíce dalších dobrovolníků, aby přiložili ruce k dílu. Využít lze letáky, plakáty, sociální sítě nebo třeba webové stránky obce. Praktické rady, jak na přípravu úklidu a úklid samotný, jsou k dispozici na webových stránkách Ukliďme svět v sekci Materiály ke stažení a v článku Pět kroků ke správnému úklidu.

V rámci formuláře lze navíc zažádat o bezplatné poskytnutí úklidových pomůcek: jednorázové a opakovaně použitelné pytle na odpad a pracovní rukavice pro malé i velké. O úklidový sortiment mohou zájemci žádat až do 2. září. 2024. Po skončení úklidu už jen stačí zaslat zprávu, jak úspěšný úklid byl. A pokud se nadšencům do úklidu a ochrany přírody mezinárodní úklidový termín zrovna nehodí, nechť nezoufají. Uklízet svět mohou v průběhu celého roku.

Petra Kozáková