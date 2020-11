Tvrz stávala na místě nynější sýpky. První písemné zmínky o tvrzi jsou z roku 1360 kdy zde seděl Oldřich Tažovec z Ohrazenic, v roce 1380 pak Pešek Ohrazka z Ohrazenic a v roce 1390 Dětleb z Ohrazenic. Všichni tři nosili na štítě dva klíče položené vedle sebe.

V roce 1504 je zde majitel tvrze Markvart Koc z Dobrše , předek ohrazenické větve Koců. Po jeho smrti roku 1507 získal statek, tvrz dvůr i ves Ohrazenice jeho syn Adam Koc, jenž roku 1549 si dal do obnovených zemských desek zboží vložiti. Téhož roku pojistil manželce své Kateřině z Dlouhé Vsi věno na svém statku v Vojnickém. V roce 1568 se dostal do sporu o dědictví sirotků po Jindřichu Kocovi na Dobříši. Adam byl dobrý hospodář a přikoupil od královské komory za vzpouru proti císaři Ferdinandovi I. městu Písku zabavené statky: ves Škudru a několik osedlých ve Vojnicích, jednoho v Kejnicích, ve Strašicích, Kladrubech po dvou a Damnici tři osedlé.. Dočkal se vysokého věku, přeživ i svého syna Bohusuda a zastavil statek Janu Markvartovi a Dětlebovi roku 1573.

Kocové žili v dobrém přátelství s Rožmberky, často se zůčastnili mnoha jednání u Viléma z Rožmberka. Roku 1579 Šebestián Pešík z Komárova a na Hošticích žádal Jeho výsost Císaře a Krále Rudolfa II. o povolení cla na silnici v Hošticích, dávali k tomu dobroznání krajští hejtmani Adam Chanovský z Dlouhé Vsi a na Rabí, Jan Markvart Koc z Dobrše a na Ohrazenicích. Ti si museli silnici prohlédnout. Šlo o most pod tvrzí Hoštickou ku Kozlovu, který se využívá při cestách do Prahy a značně chátrá. A pokud mu clo na něj dají bude jej náležitě opravovati a ani mýta brát nebude. Hejtmani neměli námitek.

Jan Markvart se syny Bohusudovými hospodařili na Ohrazenicích a Drážovicích do roku 1586.. Markvart zemřel roku 1595, zanechav vdovu Kateřinu z Malovic a syny Adama, Viléma Přídruha a Jana Kryštofa. Kocové měli majetek ve vlastnictví od roku 1517 až do roku 1776, přičemž tvrz několikrát přestavěli. Od 17. století sloužila tvrz hospodářským účelům neboť Kocové tehdy přesídlili do Tažovic. Po roce 1948 jí dostalo JZD a postupně chátrala. Až v letech 2013-2014 je opravena a restaurátorem obnoveny původní zgrafita ze 16. století nalezená pod betonovou omítkou. Je zde velké hospodářství se sportovními koňmi, rozsáhlé pastviny, výběhy pro malé i vysloužilé koně. Je zde stará sýpky na návsi křížek a několi zajímavých staveb, v roce 1912 zde byli na hospodách Prokop Míka a Tomáš Vaněk, mlynářem byl František Hovorka a obchod smíšeným zbožím i s trafikou měl V. Němec.

Jan Malířský