Tip na výlet: Přijďte si hrát do Zoo Tábor na schovávanou s bílými vlky

Táborští vlci si hrají ve sněhu na schovávanou. Dokážete je v bílé peřině najít? Můžete to zkusit. Zoo je otevřená o víkendech od 9 do 16 hodin a od 24. prosince do 1. ledna 2023 bude otevřená každý den ve stejném čase.

Vlk arktický z táborské zoo. | Foto: Archiv zoo

Současné mrazivé počasí, kdy ranní teploty často klesají i hluboko pod deset stupňů Celsia, příliš lidí nemiluje. Hlavně ti, kdo ještě za tmy míří do práce. Naopak jsou tací, kteří si mráz a sněhovou nadílku velmi užívají, například děti či milovníci zimních sportů.

Ke druhé skupině patří i smečka vlků arktických z táborské zoologické zahrady. Bratři Argo, Matěj, Bard a Jack totiž jako vlci arktičtí pochází z těch nejstudenějších končin světa. Přestože se všichni narodili v Táboře, geny se u nich nezapřou. Zima je jejich neoblíbenější roční období. Není divu, že i nyní pobíhají po svém rozlehlém výběhu sem a tam a užívají si každičkou sněhovou vločku.

Díky bílému zbarvení srsti to vypadá, jako by hráli spolu i s návštěvníky na schovávanou. Schválně. Za jak dlouho dokážete tyto vlčí bratry z Tábora v jejich zasněženém výběhu najít. Vlci arktičtí v ZOO Tábor patří mezi největší poddruhy vlka a pochází z nejsevernějších oblastí Kanady a Grónska. Chladnému podnebí jsou dobře přizpůsobení, mají velmi hustou srst. Žijí v přísně organizovaných smečkách, kde každý člen má své jasně dané místo. Smečku vede alfa samec s alfa samicí, kteří tvoří dominantní pár. Smečka společně loví i brání své teritorium. Jsou velmi vytrvalí a svou kořist dokáží pronásledovat velmi dlouho. Loví hlavně pižmoně, zajíce, soby a tuleně. Doupata mají ve skalních jeskyních, mělkých jámách, otvorech v zemi či zvětšených doupatech lišek.

Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech ZOO Tábor patří k nejmladším zahradám v Česku. Aktuálně je otevřená pouze o víkendech od 9 do 16 hodin. Během Vánoc je od 24. prosince do 1. ledna 2023 otevřena každý den ve stejném čase. Filip Sušanka, Zoo Tábor