Malý Chlum, to je signální hora se zajimavou historií a silné energetické místo. Navštivte toto místo a uvidíte sami.

Nečekaný výhled se naskytne návštěvníkům při zdolání poměrně malé devítimetrové rozhledny na Malém Chlumu u Obory na Blanensku. Z kopce, kterému se také říká Moravský Říp, je za dobrých rozhledových podmínek vidět například Praděd, Králický Sněžník nebo Orlické hory. Až do roku 1940 zde stávala vojenská pozorovatelna.

