"Krásný slunný podzimní den byl jako stvořený k výšlapu," píše Miroslav Fiala k dalšímu ze svých výletů. Děkujeme Miroslavu Fialovi za příspěvek a tip na výlet.

Příchod do Radenína vyhlíží idylicky | Foto: Miroslav Fiala

Z Černovic až do Chýnova to sice byla štrapáce, ale cesta mě vedla krásnými lesy jako stvořenými pro houbaření. Na poutním místě u sv. Anny jsem poobědval a šlapal dál, čekaly mě ještě dva zámky a spousta přírodních krás i památek lidského umu. Výšlap jsem zakončil na chýnovském nádraží, odkud jsem se dopravil vláčkem až domů. Bylo to bezvadné, mám radost z příjemně prožitého dne.