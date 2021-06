Jak byla zahájena cykloturistická sezona, vysvětluje Jan Malšovský. Za zaslané fotky i text mu děkujeme.

Třeboňská šlapka. Účastníci zahájili cykloturistickou sezonu. Vybírali ze tří tras. Někteří z Třeboně dojeli až do Rudolfova do Hornického muzea. | Foto: Jan Malšovský

Již tradiční cyklovyjížďka Třeboňská šlapka, kterou pořádá město Třeboň na zahájení cyklistické sezóny, se uskutečnila v sobotu 22. května 2021. Letošním spolupořadatelem bylo Hornické muzeum Rudolfov. Kvůli nepředvídatelným epidemickým opatřením a termínům rozvolňování byl uzpůsoben průběh akce stejně tak, jako tomu bylo v loňském roce. Účastníci se registrovali průběžně od 9 do 11 hodin před Turistickým informačním centrem na Masarykově náměstí č. 1 v Třeboni. Zde všichni cyklisté obdrželi zdarma mapku s podrobným popisem dvou tras (A – 53,5 km, B – 69). Obě trasy vedly přes vyhlídky z Dunajovické hory a Lišovského prahu na Rudolfov, kde získali razítko ve zdejším Hornickém muzeu. Na části naučné stezky Cesta kolem hornického města se účastníci seznámili s historií zdejších dolů. Přes Zvíkov, Slavošovice a okolo Branského doubí dojeli do cíle, tedy zpět do Turistického informačního centra v Třeboni. Zde dostali účastnický list. Turistická sezóna tak byla konečně zahájena.