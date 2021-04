Orli mořští jsou vskutku majestátní tvorové a v naší krajině se s nimi nepotkáváme často. Na Třeboňsku hnízdí v posledních letech pravidelně zhruba 15 párů. Zdejší lesnatá krajina protkaná hustou rybniční sítí je pro vzácné dravce ideálním domovem. Ani tento ohrožený druh se bohužel někdy nevyhne nástrahám v krajině sdílené s námi, lidmi.

Třeboňská záchranná stanice pečuje i o orla mořského. | Foto: ZS Třeboň

. „Se zraněnými orly mořskými se čas od času setkáváme i v naší záchranné stanici. Velké nebezpečí pro ně představují linky elektrického vedení, kde se mohou popálit na nezabezpečených sloupech nebo zranit nárazem do drátů, rizikem jsou i rybářské háčky nebo ostré dráty a pletivo. Další nepříjemnou skutečností je, že se stále najdou lidé, kterým predátoři v krajině vadí a ubližují jim cíleně,“ přibližuje Nikola Mrázková z Třeboňské záchranné stanice. „Orli mořští mají na svém jídelníčku převážně ryby a vodní ptáky. Když ale mají možnost, upřednostňují mršiny a působí tak ve svém prostředí jako zdravotní policie,“ vysvětluje Nikola. Velká část veřejnosti již dnes přistupuje k dravcům s respektem coby nedílné součásti přírodní rovnováhy, stále se ale najdou tací, kteří mají potřebu proti “zvířecím konkurentům“ bojovat na život a na smrt. Několikrát do roka tak záchranné stanice na různých místech republiky řeší (nejen) orly otrávené, nebo postřelené. Orli se však potýkají i s nástrahami, se kterými člověk nemá nic společného – například v loňském roce řešili třeboňští záchranáři na Jindřichohradecku nešťastný pád orlího hnízda s malými mláďaty po bouřce. „V současné době máme v péči mladého orla mořského, který se k nám dostal s rozsáhlým poraněním křídla. Naše původní podezření na postřelení, jež vycházelo z našich dřívějších zkušeností s takovýmto typem zranění, se ale nakonec při podrobném veterinárním vyšetření jednoznačně nepotvrdilo. Co se zvířeti přihodilo, tak zůstává záhadou,“ přibližuje ještě čerstvý případ ošetřovatelka z Třeboňské záchranné stanice. Nezbývá tedy než držet palce, aby se vzácného dravce podařilo vyléčit.