Mší svatou v kostele sv. Štěpána a následným společenským posezením v doprovodu Hartmanické muziky vyvrcholila v neděli 11. července tradiční třídenní pouť v Horním Bukovsku, jedné z místních částí městyse Dolní Bukovsko na Českobudějovicku.

Pouť v Horním Bukovsku | Foto: Městys Horní Bukovsko

„Tato pouťová slavnost se koná každoročně vždy druhý víkend v červenci a trvá tři dny. Je to zvyk, který udržujeme už proto, že její poměrně velmi bohatý program by se ani do jednoho dne nevešel,“ uvedla starostka Dolního Bukovska Ivana Makovičková.