Již 4. ročník charitativně společenského výletu na podporu lidí s roztroušenou sklerózou (dále RS), který pořádá regionální organizace ROSKA České Budějovice, se uskuteční 23. 9. 2023.

Trousíme se na Kleť se uskuteční 23. září 2023. | Foto: ROSKA České Budějovice

Vyrazit na vrchol hory Kleť a podpořit tak lidi s RS mohou účastníci od 9.00 z parkoviště Krasetín, pod horou Kleť. Zde, po registraci, obdrží startovní čísla a vyrazí na vrchol. Volba trasy je na každém účastníkovi, dle jeho fyzických možností a chuti, zda půjde přímo pod lanovkou, či procházkou po stezce, anebo dá přednost výhledu při jízdě lanovkou - ta je pro lidi s RS zdarma. Na vrcholu se účastníci mohou těšit na občerstvení, ochutnávku Pita, malou odměnu od partnerů akce, hudební program v režii Honzy Stejskala a při správném vyplnění soutěžního kvízu také na bohatou tombolu. “Kvízových otázek se bát rozhodně nemusíte, chceme jimi spíše vyvrátit některé mýty a omyly, které jsou s touto nemocí spjaty,” vysvětluje Věra Švábová, předsedkyně ROSKY České Budějovice. “Třeba že je roztroušená skleróza nemoc starších lidí, souvisí se zapomínáním či demencí, nebo že každý skončí na invalidním vozíku. Ani to nemusí být pravda.” doplňuje.

Tombola bude mít tři slosování, a to v 11.30, 13.30 a 16.30 hod., aby šanci na výhru měli ti, co přijdou ráno, i opozdilci, co vyrazí až odpoledne. Těšit se můžete na krásné ceny, které věnovali naši partneři, například kosmetika od firem Saloos a InaEssentials, překrásné náramky od Bollero, funkční oblečení od Nicotrans, poukazy na virtuální realitu od Virtual Lab, poukázky na odběr masa Agro Svoboda či pobytový balíček od Lázně Vráž. Pro děti je připravena lesní pedagogika ve spolupráci s Lesy ČR.

“Přijďte i Vy překonat sami sebe a společně se svými blízkými, přáteli či kolegy pokořit horu Kleť a současně podpořit lidi s nelehkým zákeřným onemocněním, jakým roztroušená skleróza bezesporu je.” Srdečně zve Pavel Koklar, místopředseda ROSKY České Budějovice, která je hlavním organizátorem akce. “Zúčastnit se může každý, nejde o čas ani o způsob, jakým horu Kleť zdoláte, pokořit ji mohou i lidé s handicapem. Odměnou Vám bude skvělý pocit, že jste někomu pomohli v zápase s nemocí, která je nejen překážkou, ale i výzvou pro každého pacienta s diagnózou roztroušená skleróza, stejně jako hora Kleť.“

Cílem akce „Trousíme se na Kleť“ je vyvracet nepodložené mýty spojené s touto nemocí a upozornit na to, že pohyb je pro lidi s RS nezbytný, stejně jako pro zdravého člověka. „Z prostředků, které na Kleti vybereme, uhradíme provoz a modernizaci rehabilitačního centra pro lidi s RS,“ doplňuje Věra Švábová.

Záštitu nad akcí převzala primátorka města České Budějovice doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje doc. Dr. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D a poslankyně Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice a Jihočeským krajem.

Veškeré informace o akci i organizaci najdete na www.roska-cb.cz.

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není dosud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. Na celém světě trpí RS 2,5 milionu nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 22 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus (Epstein-Barrové virus), kouření a nedostatek vitaminu D. RS je bohužel nevyléčitelná, lze ji jen léky zpomalit a zmírnit její projevy. Pravidelné cvičení a rehabilitace jsou pro pacienty s RS, vedle medikamentózní léčby, nenahraditelnou součástí jejich životů, oddalující invaliditu a prodlužující aktivní život.

O Rosce České Budějovice

Unie Roska - reg. org. Roska České Budějovice. Již od r. 1993 pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým aktivně bojovat s nemocí a motivuje je, aby svůj životní boj nevzdávali, už jenom proto, aby si sami mohli uvařit kávu, dojít nakoupit či vzít dítě do náruče Vedle medikace hraje v léčbě obrovskou roli rehabilitace a cvičení, a protože v Jihočeském kraji nebylo žádné zařízení, které by plně respektovalo potřeby těchto pacientů, otevřeli jsme v září 2019 rehabilitační a poradenské centrum Rosky České Budějovice s vlastní tělocvičnou. Mimo dosud vykonávané poradenské a informační služby nyní pacientům nabízíme i různé typy cvičení uzpůsobené na míru jejich handicapu (rehabilitační cvičení, jóga, cvičení dle Feldenkraisovy metody, posilovací cvičení, kondiční tréninky apod.), nebo si mohou přijít zacvičit individuálně. to vše pod dohledem certifikovaných lektorů a fyzioterapeutů znalých specifik nemoci.

Organizujeme rekondiční pobyty, plavání, sportovní, kulturní a společenské benefiční akce, staráme se o všeobecnou informovanost široké veřejnosti a spolupracujeme s neurology.

Zdroj: Unie ROSKA - reg. org. ROSKA České Budějovice, z. p. s.