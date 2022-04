Tvorba Štěpána Čapka není českému publiku rozhodně neznámá, ale do Českých Budějovic přichází poprvé. A to i přesto, že umělec, narozený a žijící v Německu, má v krajském městě své kořeny, neboť zde žijí jeho prarodiče. Navíc on sám studoval na "Anežce" v Českém Krumlově, odkud pak zamířil do Prahy na VŠUP do ateliéru Kurta Gebauera. Pochází z umělecké rodiny, jeho otec Jindra Čapek je mezinárodně uznávaný český knižní ilustrátor, který má v současné době svou velkou retrospektivní výstavu v Klášterech v Českém Krumlově.