Strom splněných přání chce přinést vánoční dárky dětem ze všech dětských domovů celého Jihočeského kraje. Úkol to není malý, dárků je přes 600 kousků.

Foto: Archiv IGY

V týdnu od 11. prosince je zapotřebí všechny dárky zabalit, aby se stihly rozvézt a děti je dostaly pod stromeček. Velké poděkování patří všem, kteří se již zapojili, i těm, kteří třeba možnost zakoupení dárku ještě zváží a pomohou tak projekt dovést do zdárného konce.

IGY Centrum spolu s Mediaclubem vyzvalo děti z dětských domovů, aby si napsaly svá vánoční přání. Nejde jen o to, co potřebují, ale o to, co si skutečně přejí a co se dá zabalit. Pro dospělé možná banální, pro ně ale často nedosažitelný sen.

Přání dětí stále čekají na své splnění

I přes ohromnou solidaritu a podporu, kterou všichni dárci projevili, některá přání dětí zůstávají zatím nevyslyšena. Konkrétně se jedná o posledních 15 dárků, třeba herní bezdrátová sluchátka, cestovní kufr, ložní prádlo, koloběžku, kreativně vybavený školní penál, stavebnice typu Merkur nebo fotbalový míč.

Jak se zapojit?

Vyberte si přání na www.radio-pomaha.cz. Zabalený nebo nezabalený dárek doneste na infostánek IGY Centra denně od 9 do 14 a od 14.45 do 20 hodin do 8. prosince. V týdnu od 11. prosince budou dárky doručeny do dětských domovů, aby si je děti rozbalily pod stromečkem.

Šárka Gramanová, IGY Centrum České Budějovice