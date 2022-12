České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Silvestrovský program v Českých Budějovicích:

- Dětský Silvestr v koutku - Bistro Magdalene (17 - 20 h) - přijďte na večeři s možností dětského koutku s programem

- Minipivovar Kněžínek (od 18.30 h) - Silvestrovský program, malé občerstvení, přípitek, rezervace předem

- Masné krámy (19 - 02 h) – DJ, občerstvení, vstup na objednávku

- Restaurace Beseda (od 19 h) - Silvestrovské menu, program, přípitek, vstupenky v prodeji 850 Kč na osobu

- Hudební klub K2 (od 22 h) - Silvestr s BEATZ.CZ 22/23

- Lucerna – Oldies párty

- Poetic Cocktail Bar & Restaurant Žlutá ponorka

- Level Shisha & Bar

- Restaurace Zvon - speciální menu

- Restaurace Klika Kitchen (do 24 h) - speciálni vícechodové menu, výdej nápojů z okénka, občerstvení během Lannova ponoru

Ostatní program:

Českobudějovický advent (do 21 h)

Jihočeské muzeum - Stálé expozice i aktuální výstavy (9 - 17.30 h)

Alšova jihočeská galerie - Wortnerův dům (9 - 16.30 h)

Plavecké propagační závody - mezi mosty Železný a Zlatý (od 14 h)

Lannův ponor vltavský - Sokolský ostrov (od 15 h)

Jihočeské divadlo – Malé divné pohádky (Malé divadlo - od 10 h)

Jihočeské divadlo - Jméno (Budova Jihočeské divadla 17 - 18.40 h)

Jihočeské divadlo - Kouzelná flétna (DK Metropol 17 - 19.35 h)

Silvestrovský Expres do Netolic 2022 - II. ročník (odjezd 9.00 nebo 16.30 h)

Doporučujeme u všech podniků uskutečnit včas rezervaci nebo ověřit dostatečné kapacity.

Silvestrovský výstup na Mehelník (Písecko)



31. prosinec 2022

Sraz je v 9 hodin u Základní školy Šobrova v Písku. Na výstup se můžete vydat i po vlastní ose a nahlásit účast až nahoře do 13.30 hodin.

Na kopci bude hořet oheň, u kterého je možné si opéct buřty, na zahřátí bude k dispozici horký čaj. Každý navíc obdrží sušenku, razítko, pamětní kartičku.

Odměněn bude nejvzdálenější, nejstarší a nejmladší účastník. Vylosován bude i jeden psí účastník, který dostane věnec buřtů.

Plavecké propagační závody mezi mosty (České Budějovice)31. prosince 2022 od 14.00 h

Sokolský ostrov, Zátkovo nábřeží, České Budějovice

U příležitosti výročí 100 let byla v roce 2021 oživena tradice Propagačních plaveckých závodů mezi mosty na Malši.

Propagační závody startují na Zátkově nábřeží na vzdálenost 3x100 yardů, formou štafety.

Soutěži dohlíží komise pořadatele, která na konci určí vítěze. Jméno vítězného družstva bude vryto na putovní Lannův pohár, vyrobený z národního stromu – lípy srdčité.

Závody se konají vždy 31.12. společně s Lannovým ponorem vltavským.

Běh KleKluLi (Český Krumlov)

30. prosince 2022 do 11.11 h

Tradiční předsilvestrovský štafetový běh dvojic je součástí Jihočeského běžeckého poháru.

Trasa z Českého Krumlova přes Kleť, Kluk do Litvínovic vede převážně po silničním povrchu a její délka je 28,5 km.

Registrace: 8.15 - 9.50 h v sále Restaurace Pegast, Pod Stromovkou 203, 370 01 Litvínovice

Start: 11.11 h nad vlakovým nádražím v Českém Krumlově

Z místa startu v Českém Krumlově bude svážet věci běžců do Litvínovic autobus.

Novoroční výstup na Libín (Prachaticko)1. ledna 2023

V cíli na vás čeká občerstvení, zahřát se můžete česnečkou, grogem, svářkem i studeným občerstvením, od 10 hodin bude i grilované prase.

Novoroční ohňostroj v Protivíně (Písecko)Užijte si novoroční podvečer v Protivíně, chybět nebude ani ohňostroj.

Program:

16.45 - 17.45 hod. Kabát revival Plzeň

17.45 hod. Pozounové trio

Novoroční projev starosty

18.00 hod. ohňostroj (Hudba: Sleeping Sun - Nightwish, Still Loving You - Scorpions)

Délka akce: 90 minut

Novoroční ohňostroj ve Strakonicích

1.ledna 2023

Na řekou Otavou od 18 hodin

Výstup na Javořici (Jindřichohradecko)

31. prosince 2022 v 9 hodin

Tělovýchovná jednota Spartak Počátky z.s. pořádá Silvestrovský výstup na Javořici.

Odjezd je z autobusového nádraží v Počátkách do Krahulčí. Výstup na vrchol Javořice 837 m. n. m.

V 15.00 h odjezd z Kališť (z autobusové zastávky) do Počátek.

Novoroční varhanní koncert (Táborsko)

1. ledna 2023, 15.30 hodin

Poutní kostel Klokoty

Účinkují: Ladislav Šotek – varhany, Jana Wilkes - zpěv a hosté. Vánoční skladby, koledy a improvizace.

Vstup je zdarma.

Zoo Hluboká nad Vltavou

Na nasvícenou zoo láká Hluboká. Návštěvníci mají možnost pozorovat zvířata po setmění a přitom si užívat jedinečnou atmosféru tisíce rozzářených světýlek. Vychutnejte si zimní procházku, na které vás zahřeje horký punč.

Nasvícenou zoo můžete navštívit až do 8. ledna 2023, kdy platí prodloužená otevírací doba. Pokladna zavírá vždy v 18.30 hodin a v zoo se můžete pohybovat do 19 hodin.

Zoo Dvorec u Borovan

O vánočních prázdninách můžete zavítat i do Zoo Dvorec u Borovanech na Budějovicku. Otevřeno mají do 2. ledna 2023 od 11 do 16 h a připravený je i bohatý program. Do 26. prosince si můžete užít nadělování dárků a komentované krmení šimpanzů, šelem a hrocha.Komentované prohlídky se budou konat až do 2. ledna 2023.

Zoo Tábor

Vypravit se můžete i do největší zoo v jižních Čechách, kterou najdete v Táboře. Zoo je otevřená o víkendech od 9 do 16 hodin a do 1. ledna 2023 bude ve stejném čase otevřená každý den. Jen 31. prosince platí zkrácená otevírací doba 9 – 14 hodin.Zdroj: https://strakonicky.denik.cz/ctenar-reporter/tip-na-vylet-uzijte-si-vanocni-prazdniny-v-jihoceskych-zoologickych-zahradach-20.html