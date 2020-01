„Program se konal v rámci naší nabídky Besedyproseniory.cz a zahrnoval zpívání známých a méně známých koled proložené výkladem o symbolech Vánoc,“ vysvětluje Ludmila Veselá z Diecézního centra pro seniory při Biskupství českobudějovickém.

Mimo jiné zavítalo duo do Dobré Vody u Horní stropnice, Hluboké nad Vltavou, do Domova pro seniory Máj, Alzheimercentra v Českých Budějovicích nebo do Domova s pečovatelskou službou v Lišově a Borku. „Je to velmi vděčná služba, která mě naplňuje protože zpěvem přinesu světlo do života starých lidí," říká Lenka Krištofová a dodává: „Mnozí obyvatelé domovů nás již znají z minulých návštěv a těší se na nás.“

Povídání otce Tomase vystřídalo zpívání známých a méně známých koledy. Vysvětloval například, jak vědci zjistili, že narození Ježíše Krista bylo skutečně koncem prosince, nebo kde se vzal vánoční stromek, jesličky, ryba a jakým vývojem prošlo vánoční zdobení. „Tentokrát mě zasáhlo, jak senioři touží po osobním setkání,“ říká otec Tomas van Zavrel: „Jsou tak vděční, že mezi ně přicházíme a osobní novoroční přání s požehnáním a malým dárkem je přímo dojímalo a tudíž i mě," dodal hlubocký farář.

Nakonec každého vystoupení vždy zazněla písnička pro ošetřující personál jako poděkování za jejich často náročnou a nedoceněnou službu. „Jsem tak ráda, že si udělali čas a přijeli za námi,“ podělila se o svůj zážitek jedna ze seniorek paní Nováková, „Už moc dobře neslyším, ale radost těch dvou mě zahřála u srdce. Už se těším na příště," dodala.

Tomas van Zavrel