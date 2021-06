V jinak pěkném městě vidí Václav Kačírek závady. A vy? Co si o tom myslíte?

Čtenář reportér





Vidíte ve vašem okolí také něco, co by se mělo podle vás upravit, pozměnit, nezanedbávat, věnovat tomu větší péči? Napište nám to, váš přípsěvek stejně jako ten Václava Kačírka zveřejníme. Za zaslaný postřeh mu děkujeme. Co si myslíte o tom myslíte vy?

Po Dlouhém mostě se sice na kole jezdit nesmí, ale xylofonový koncert uvolněných prken je rovněž pastva pro uši, říká čtenář. | Foto: Deník/Kristýna Motyčáková