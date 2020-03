Nakolice - Šavlová koleda, výjimečná tím, že muži v tmavých úborech a s vysokými čepicemi zdobenými růžičkami se dovedou točit v kole včetně šavlí, prošla v sobotu v režii místních dobrovolných hasičů Nakolicemi, Vyšným a Oborou na Novohradsku.

Jak uvedl Milan Drbout, matka vedoucí koledníky, chodí on sám celkem už 28 let, dříve jako koledník. Podle tradic mají nacvičené i říkání, pokud jdou dovnitř do chalupy a netančí jen venku kolečko.

Z úcty k zesnulému hospodáři ze stavení na okraji obce zatančila koleda i tichou variantu. Bez výskání a zpěvu, jen s působivým cinkáním šavlí při sehraném kolečku.

