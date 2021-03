BosoNoha je jedinečné dětské hřiště s herními prvky pro rozvoj motoriky v centru Českých Budějovic u Dlouhého mostu.

Ve stínu vzrostlých stromů se nachází:

13 pohybových herních prvků,

smyslový chodníček pro bosou nohu s různými povrchy,

zpevněné plochy pro bezpečnou hru dětí i cvičení,

infocentrum s půjčovnou sportovních potřeb,

bistro s prostorem pro rodiny s dětmi,

pódium pro divadelní představení či koncerty,

trampolína a v parných dnech také osvěžující mlžítko.

Novinkou je Lanová stezka v korunách stromů, která by měla být přístupna počátkem dubna. Stezka je určena pro děti do 10 let. Lanová lávka je soustava provazových prolézaček mezi dvěma hnízdy na vzrostlých stromech. Kromě atraktivní zábavy pro děti poskytuje i netradiční pohled na Dlouhý most a Jiráskův jez z vyšších pater "ptačí perspektivy". Raritou je poloha jednoho z lanových hnízd, které je mimo vlastní park BosoNoha v prostoru křižovatky Husova x Jiráskovo nábřeží. Tím je podtržena atraktivita a "vzdušně" rozšířen i prostor parku do městského parteru. Vzhled lanové stezky bude obsahovat architektonické prvky impozantního Dlouhého mostu.

Stezka bude před svým provozem certifikována německým TUV pro zajištění maximálního bezpečí jejích dětských uživatelů.

Jiří Borovka