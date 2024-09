DPP: LEKTOR/KA NĚMECKÉHO JAZYKA Dodáváme odborné překlady privátním i korporátním zákazníkům z celého světa a zajišťujeme jazykové kurzy - to vše již více než 30 let. Jsme členem českých i globálních profesních organizací. Náš systém kvality je řízen a certifikován dle mezinárodních standardů ISO 9001 a ISO 17100. Více o nás najdete na www.sophia-cb.cz (překlady) a http://js.sophia-cb.cz (jazykové kurzy) Co Vám nabízíme? - výuku německého jazyka formou online (odkudkoliv) nebo osobní formou (v Českých Budějovicích a okolí) odpovídající Vašim znalostem, zkušenostem a časovým možnostem - zázemí stabilní české společnosti se sídlem v Českých Budějovicích - využití rozsáhlé knihovny s bohatým výběrem beletrie, poezie, slovníků, CD, DVD a učebnic - přátelskou atmosféru a osobní přístup ostatních kolegů - provozní dobu každý pracovní den 7:00-19:00 hodin Očekáváme: profesionální přístup; spolehlivost; časovou flexibilitu Požadujeme: schopnost vyučovat zajímavým a komunikativním způsobem - zodpovědné a vstřícné jednání Práce je vhodná i pro absolventy a/nebo studenty posledních ročníků VŠ studia. Termín zahájení spolupráve = kdykoli po vzájemné dohodě Zájemci, hlaste se prosím na kariera@sophia-cb.cz. Každému rádi odpovíme. 1 000 Kč

