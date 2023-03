Bujarost a veselení tady místní rozhodně nezanedbali - od ranního starostenského povolení ke kolední obchůzce až do nočních hodin v hospůdce. Zatímco v mnoha obcích bohužel tradice vymizely, lidé z Třebína si nové zakládají. Daří se tu sousedské pospolitosti, takže se před pěti lety rozhodli masopust pořádat. Ač je Třebín ještě o rok starší než Budějovice, nikdo si tu už masopustní hrátky nepamatuje. Ale protože obec ještě náleží k Doudlebsku, hledala se inspirace tady. Jaksepatří vystrojení koledníci zatančili u jednotlivých stavení kolečko. To je snad už od pohanských dob ochranným magickým rituálem proti silám zla a má napomoci přejít do nadĕjného jara, hojnosti, zdraví pro lidi i zvířata, štĕstí. Po přípitku s hospodářem zdatný medvĕd vyzval hospodyni k tanci. Ta pak všechny pozvala k rozmanitému pohoštĕní - masnému, sladkému i tekutému.