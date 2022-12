Něžné šumění andělských křídel bylo přerušeno klapotem koňských kopyt. To na Žižkovo náměstí v Trhových Svinech přijel sv. Mikuláš s nadílkou pro děti. Tu se mu pokoušela překazit banda pekelníků pod vedením samotného Lucifera. Ale dobro zvítězilo a tak každý, kdo na náměstí přišel, dostal to, co si zasloužil.