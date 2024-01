Medvědice Airina ze Zoo Dvorec oslaví svoje již 28. narozeniny. Oslava se koná v sobotu 13. ledna u medvědího výběhu.

Medvědice v Zoo Dvorec bude slavit. | Video: Jana Ambrožová

V chovu zvířat ve Dvorci se jedná o zvíře, které je zde od samého počátku a je tak nejdéle drženým zvířetem. Jedná se o medvěda hnědého (Ursus arctos), který není chován v žádné zoo v České republice. Je tak posledním žijícím medvědem brtníkem na území Čech a Moravy.

Medvědi se v lidské péči mohou dožít až 40 let. Airina tak má ještě pár let života před sebou. Jak se jí daří, proč nespí a co má na svém jídelníčku, se můžete dozvědět právě při oslavě. K narozeninám medvědici připravili ošetřovatelé speciální komentované krmení s předáním dortu a návštěvníci mohou napsat své přání.

Nezapomeňte se zastavit také u dalších komentovaných krmení, která jsou pro vás připravena u výběhů šelem, šimpanze, dikobrazů a v pavilonu Hippo s hrochem obojživelným.

Těšíme se na vás!

Jana Ambrožová, Zoo Dvorec