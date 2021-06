Den pro rodiny s dětmi se chystá v Zoo Dvorec na neděli 27. června.

Přijďte 27. června na Den pro rodiny s dětmi do Zoo Dvorec. | Foto: Jana Ambrožová

Poslední červnová neděle bude ve znamení spousty zábavy, her a nevšedních zážitků. Pestrý program, na který se mohou těšit všechny děti i dospělí. Začínáme v 10 h příjezdem pekelné šlechty Krampus, která si pro vás připravila speciální focení, výstavu masek, malování, prodej předmětů s čertovskou tématikou a odměny. Dobrodružná cesta Williho Foga za poznáním světa vtáhne do hledání správných indicíí každého návštěvníka. V 15 h se roztočí Kolotoč pohádek z dílny Divadla Já to jsem. Putování žabiček není jednoduchá věc a je jim potřeba na jejich cestě pomoci. Dokážete to? Na všechny čeká hromada odměn a velkých zážitků Zoohrátky nejen se zvířátky jsou společnou oslavou dětského dne, ukončení školního roku i zahájením letních prázdnin. Srdečně zveme malé i velké za dobrodružstvím, relaxací a zážitky. Těšíme se na Vás v ZooO Dvorec.