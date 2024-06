Již 19. ročník Jihočeského komorního festivalu se letos uskuteční v mnoha jihočeských městech a obcích. Představí se řada tuzemských i zahraničních interpretů klasické i multižánrové hudby, vystoupí sólisté i renomované ansámbly.

Eva a Václav Hudečkovi. | Foto: Michal Žoudlík

Mezi nejznámější jména letošního ročníku patří bezesporu světově uznávaný houslista Václav Hudeček, který zavítá na Hlubokou nad Vltavou.

Pane Hudečku, jaký program jste si pro Jihočeský komorní festival a posluchače na Hluboké připravil?

Samozřejmě takový, který připomene letošní Rok české hudby a také s ohledem na prostředí chrámu, ve kterém se bude konat. Zazní skladby Franze Schuberta, W.A. Mozarta, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.

Na jaký nástroj budete v rámci koncertu hrát a jaká je historie těchto houslí?

S největší pravděpodobností to bude nástroj postavený v dílně slavného houslaře Vuillauma v Paříži. Je to jeden z nástrojů, který jsem získal během své koncertní činnosti za posledních 57 let. Teď „na stará kolena“ si své nástroje užívám, dokud ještě provozuji koncertní činnost. Proto změnu nástroje na Hluboké nemohu vyloučit.

Eva a Václav Hudečkovi.Zdroj: Martin Beck

Hrál jste někdy na Hluboké nad Vltavou a pokud ano, co vám vyvstane na mysli, když zazní jméno tohoto jihočeského skvostu?

Na Hluboké jsem hrál mnohokrát na zámku i v galerii. Mám na toto okouzlující místo vzpomínku z dětství. Bydleli jsme v jihočeské Blatné a když jsem byl ve 2. nebo 3. třídě, jeli jsme autobusem se školou na výlet právě na Hlubokou. Zámek mně naprosto učaroval. Koupil jsem si tam tenkrát za 2 Kčs přívěšek na klíče, na kterém byl zobrazen právě zámek Hluboká a nosil jsem jej dlouhé roky, až někam „zmizel“. Když jsem jezdil koncertovat do jižních Čech, často jsme také na Hluboké přespávali v tehdy novém hotelu. V Českých Budějovicích byl totiž začátkem 70. let v provozu jen hotel Zvon, který měl pokoje s umyvadlem, bez příslušenství. Takže jsme ten hlubocký zázrak využívali až do doby, než postavili nový hotel Gomel a také upravili ve Zvonu pár pokojů.

Tuším, že vzhledem k místu vašeho narození máte k jižním Čechám hezký vztah, přesto by mě zajímalo, jaké lokace našeho kraje patří k vašim nejoblíbenějším a proč tomu tak je.

I když moje rodné město Rožmitál pod Třemšínem leží katastrálně v kraji středočeském, ducha má jihočeského. Navíc jsem dětství prožil, jak jsem již zmínil v Blatné a „do houslí“ jsem jezdil do Strakonic. Samozřejmě kromě Hluboké nemohu nezmínit Český Krumlov a České Budějovice. Mimochodem v mých začátcích jsem vůbec první nabídku na koncert dostal od ředitele KPFKE (Krajský podnik pro film, koncerty a estrády) pana Kořínka, se kterým jsme spolupracovali až do jeho odchodu do penze a s tehdejším šéfdirigentem divadelního orchestru Karlem Noskem jsme iniciovali vznik symfonického orchestru, který funguje dodnes jako Jihočeská komorní filharmonie. I moje žena Eva celý život miluje jižní Čechy. Jezdila tam k babičce a napsala svojí první knížku Bezhlavá kobyla jejíž dojemný příběh se odehrává právě v tomto kouzelném kraji.

Spolu s vaší paní Evou dlouhodobě podporujete nastupující generace houslistů. Jaký v tom spatřujete největší smysl?

Pracujeme na podpoře mladých, talentovaných muzikantů s mojí ženou, která s tím nápadem přišla před více než 30 lety. S novou dobou po roce 1989 se najednou začaly podobné aktivity z našeho života vytrácet. Kruhy přátel hudby, kterých bylo 360 a každý z nich pořádal v průměru 10 komorních koncertů, což čítá na 4000 příležitostí ročně, začaly „krachovat“. Šéfovské posty u našich orchestrů začali obsazovat zahraniční dirigenti, kteří si zvali „na výměnu“ své kamarády z ciziny. A naši mladí a skvělí muzikanti měli stále méně a méně příležitostí si zahrát. Navíc neměli ani peníze na nákup slušného nástroje. Tak vznikly Svátky hudby v Praze (letos 32. ročník!) a také v dalších městech a luhačovická Akademie (letos 28.ročník). V létě předáme nejlepšímu účastníkovi 26. mistrovský nástroj. Eva je navíc autorkou hudebního projektu nekomerční televize Noe „Má vlast“. Putováním po památných místech naší země představujeme převážně mladé české muzikanty. Už jsme s pomocí mecenášů, podnikatelů, osvícených starostů a hejtmanů vyrobili na 60 dílů. Tento počin nemá v naší zemi obdoby. Věříme, že se i na Hluboké najdou lidé, kteří v blízké budoucnosti náš cyklus podpoří a umožní vznik dalšího dílu v jednom z nekrásnějších míst u nás. Máme radost, že se těm „našim“ dětem daří a že získávají ceny na mezinárodních soutěžích a koncertují s úspěchem jak doma, tak v zahraničí. Jména těch nejlepších si můžete vyhledat na našich stránkách www.akademievhudecka.cz

Blíží se léto, jaké máte plány na dovolenou-pokud letos vůbec nějakou stihnete?

Dovolenou si nenecháme ujít, je to přímo nutnost po nabité sezóně vypnout a nabrat síly. Už také nejsem nejmladší a o to je potřeba odpočinku nezbytnější. Vyrazíme tradičně na jih k moři a už se na to moc těšíme.

Koncert Václava Hudečka spolu s klavíristou Lukášem Klánským se uskuteční v rámci Jihočeského komorního festivalu 27. července 2024 od 18 h v kostele sv. Jana Nepomuckého na Hluboké nad Vltavou. Předprodej vstupenek je v Infocentru Hluboká nad Vltavou či online na www.cbsystem.cz. Více informací o koncertě i celém festivalu najdete na www.jkfestival.cz.

Veronika Pospíšilová