Do kostela sv. Anny v Českých Budějovicích se vrátí v pondělí 11. prosince od 19 hodin brněnská nadžánrová kapela Cimbal Classic, jejíž adventní koncerty jsou mixem autorských písní a osobitých koled.

Poslední volná místa zbývají v hledišti budějovického kostela sv. Anny na koncert Cimbal Classiku. Představí tu svou knižní novinku. | Foto: Archiv

Před 31 byl právě tento sál místem, kde odehrála svůj první samostatný koncert. Návrat do jižních Čech, v nichž mají muzikanti i část svých kořenů, proto bude vzácnou příležitostí dopřát si osvěžující adventní zastavení, nadechnutí a sváteční přeladění. Navíc poprvé do Českých Budějovic přivezou novou knihu se zpěvníkem nazvanou „30 let (nejen) písní od cimbálu“, která zachycuje podstatné momenty ze života kapely, tak jak na ně vzpomíná kapelník Dalibor Štrunc. Zaznamenal kořeny své hudební inspirace - od lidových tradic rodného Valašska až spolupráci s velkými osobnostmi ze světa folkloru, folku i vážné hudby. Poslední volná místa zbývají v hledišti budějovického kostela sv. Anny na koncert Cimbal Classiku. Představí tu svou knižní novinku.Zdroj: Archiv

Vánoční koncerty Cimbal Classiku vždy pohladí posluchače nejen svou atmosférou a původní písňovou tvorbou souboru, ale samozřejmě i moravskou a českou vánoční hudbou vycházející převážně z lidových tradic. Publikum uslyší nové i starší písně společně s málo známými, neotřelými, ale o to krásnějšími a zemitějšími koledami převážně z Valašska. Máte-li rádi průzračné a čisté melodie, lyrické, přemýšlivé a vtipné texty propojené přirozeným zpěvem a nadprůměrným muzikantským řemeslem, pak vás tento koncert určitě nezklame.

Alena Binterová