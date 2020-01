Přijďte si zkrátit zimní večery do netradičního prostředí. Zažijte atmosféru svátečně nasvícené zoo se světelným křeslem a 3D prvky v podobě zvířat.

Slavnostní nasvícení Jihočeské zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou můžete obdivovat do 6. ledna. | Foto: Martin Švihel

Vstup do zoo je umožněn od 8.30 do 18.30 h, v areálu můžete být do 19 h. Máte poslední šanci. Do svátečně nasvícené zoo mohou přijít návštěvníci naposledy v pondělí 6. ledna, pak se celá vánoční zoo zhasne a budeme vše uklízet.