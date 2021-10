Za poměrně teplého a klidného počasí se starty jednotlivých věkových kategorií uskutečnily na náměstí T.G. Masaryka před SZeŠ Tábor. Úderem 18. hodiny se soutěžilo nejprve v předškolních a potom i školních kategoriích. Organizace byla výtečná, a tak, jakmile jedna kategorie odstartovala, již byla připravena další a mezi starty jednotlivých kategorií se hned vyhodnocovali a odměňoval, jak úspěšní, tak i všichni běžící soutěžící.

Ve 20 hodin odstartovaly poslední kategorie, běželi muži na 2 000 m a ženy na 1 500 m. Na startu se také objevila i trojice chyšeckých běžců Ondřej Kohout, Patrik Bouška a Ondřej Novotný, a to ještě čtvrtý chyšecký závodník Jan Havlíček se přišel jen podívat a povzbudit své oddílové kolegy. Pro nachlazení nestartoval. V Táboře se objevil i strakonický vytrvalec Michal Jarolím, který na domácím Běhu kolem Kuřidla pokořil chyšeckého Kohouta.

Tentokráte byla trať kratší a hlavně byl jiný povrch, silnice. No, a na silnici je jak doma chyšecký borec. Oba běžci jsou výbornými kamarády a oba rovněž soutěžili za táborské VS ve II.lize. Cílem chyšeckého Kohouta bylo oplatit Jarolímovi porážku. Ihned po startovním výstřelu se oba borci usadili na špici běžeckého pole a sváděli vyrovnaný boj. Zezadu je pronásledovali další běžci s dvojicí chyšeckých atletů, Patrikem Boušků a Ondřejem Novotným. Na čele udával tempo Jarolím, ale Kohout mu šlapal na paty. Ten však v malém stoupání nastoupil a získal před Jarolímem rozhodující náskok, který udržel až do cíle. Odveta se tedy Kohoutovi podařila, v cíli byl první před strakonickým běžcem.

Chyšecký běžec vyhrál i svou věkovou kategorii mužů do 25 let. Jarolím pak vyhrál svou kategorii mužů 25-40 let. O pořadí na celkovém třetím až čtvrtém místě mezi muži se rovněž rozhodlo v závěrečné třetině závody. Do té doby držel třetí místo chyšecký Bouška, ale v závěru neodolal nástupu domácího běžce a skončil na celkovém čtvrtém místě. Na stupně se však postavil, když obsadil ve své kategorii mužů do 25 let bronzovou příčku. Třetí chyšecký běžec, Ondřej Novotný, skončil celkově pátý a ve své kategorii do 25 let byl čtvrtý.

Večerní běh Táborem tak přinesl další chyšecké úspěchy. Chyšečtí závodníci pak po svém doběhu hodnotili své výkony kladně.

Josef Fuka