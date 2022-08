GALERIE: Chlupaté modelky nafotily vlastní kalendář, a fakt jim to sluší

Návštěvníci Zoo Dvorec v Borovanech budou mít své fotky, které pořídili v zoo, v kalendáři. Zoologická zahrada, kterou najdete nedaleko Českých Budějovic, vyhlásila fotosoutěž a z došlých snímků vybrala veřejnost ty nejzajímavější a nejvtipnější, třináct z nich zařadí zoo do svého kalendáře na rok 2023. Jen se podívejte, jak to fotomodelkám ze zoo na snímcích sluší. Přijet za nimi můžete i na výlet. Do konce srpna je otevřeno od 9 do 18 hodin.

Fotosoutěž Zoo Dvorec | Foto: poskytla Zoo Dvorec