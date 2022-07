Mnozí mladí rockeři by jen udiveně zírali na to, jak se dokážou bavit jejich dědové a babičky. Tříhodinový koncert uspořádal, stejně jako mnoho dalších podobných akcí pro seniory, vltavotýnský Spolek TÝNA.

Celý večer moderoval, technicky i zvukově zajišťoval a se svou heligonkou také zahajoval kapelník B Quintettu Pavel Vokůrka ze Ševětína. „Muzikanty vybíráme je dle jejich možností, ale i s ohledem na jejich hudební vyzrálost a kvalitu. Tím udržujeme velmi slušnou úroveň těchto vystoupení. Výkony všech hráčů byly opravdu skvělé a odpovídaly tomu i báječné rekce publika. Prostě, skvělý večer,“ ohodnotil průběh akce Vokůrka.

Právě on přivedl už v předchozím ročníku setkání heligonkářů na pódium Sokolovny mladého heligonkáře z Trenčína Mariána Šišovského. Ten na letošní vystoupení v Týně přizval kolegu Filipa Hodulíka. Oba muzikanti z města na Váhu a známým hradem, jsou hudebními pedagogy vyučujícími právě hru na heligonku, tedy diatonickou knoflíkovou tahací harmoniku se zesílenou basovou částí. „Je zde vždy výtečná atmosféra a navíc mám k jižním Čechám osobní vztah, protože má rodina pochází z Českokrumlovska. K letošní účasti jsem přemluvil i svého kamaráda, takže jsme tu ze Slovenska dva. Mos se mu tu líbí, jen má trochu trému,“ svěřil se Šišovský.

Pátek a sobota budou patřit městským slavnostem

Program bude už v pátek 15. a v sobotu 16. července v Týně nad Vltavou pokračovat městskými slavnostmi. Ty patří bezpochyby ke zdejším nejvýznamnějším kulturně společenským událostem. Jejich hlavní program se uskuteční na náměstí Míru, kde budou také slavnosti v pátek v 16.55 hodin slavnostně zahájeny. Doprovodný program se pak odehraje na dalších místech ve městě. V MDK Sokolovna, městské galerii, na zámeckém nádvoří, v parku u otáčivého hlediště a v Art Caffe Baru.

Na náměstí zahraje například zakázanÝovoce, Kabát revival West, Děda Mládek Illegal Band, The RockSet - World Roxette Tribute Band, Together, ABBA Stars Revival Band from Prague, Olga Lounová, Epydemye či kapela MP3.

Týn nad Vltavou je město v okrese České Budějovice nacházející se 28 kilometrů severně od Českých Budějovic. Leží na obou březích Vltavy, západně od soutoku Vltavy s Lužnicí. Žije zde přibližně 7 800 obyvatel. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Týn je členem Sdružení měst a obcí Vltava. K městu v nadmořské výšce 362 metrů patří dalších sedm místních částí. Hněvkovice, Koloděje nad Lužnicí, Malá Strana, Netěchovice, Nuzice, Předčice a Vesce.

Spolek TÝNA