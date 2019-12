V sobotu 21. 12. 2019 v dopoledních hodinách se na českobudějovické Lannově třídě od 10 hodin konala tzv. tichá ulička pro kapry. Uličky po celé České republice v šestnácti městech koordinoval spolek Zvířata nejíme. Letos se připojili i aktivisté z Českých Budějovic.

Vloni jsme uspořádali sami v Českých Budějovicích za náš spolek Společný svět akci, při níž jsme měli stánek s nápisem prodej psího masa. Bylo to ale maso vyrobené z rostlinných surovin a nabarvené. Připravili jsme i krátkou divadelní scénku, jak zabíjíme psa, která měla poukázat na to, že lidé by zabíjení psů odsoudili. Ale vedle zabíjeli kapry, nikomu to nevadilo a lidé tam i vodili děti podívat se na ryby a na pultě ležely uřezané hlavy kaprů.

Letošní protest byl tichou demonstrací, kdy jsme v Lannově třídě stáli s letáky, které vyjadřovaly náš nesouhlas se zabíjením kaprů.

Krásné a soucitné prožití vánočních svátků,

Autor: Eva Hemmerová, České Budějovice