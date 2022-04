V zoo jsme ve spolupráci s mateřskými školami uspořádali 2. ročník soutěže o nej… velikonoční výzdobu. Ten první proběhl velmi úspěšně v roce 2019. Do toho letošního se zapojilo 9 tříd z různých školek. Jejich výrobky jsou naprosto dokonalé a určitě stojí za to je vidět na vlastní oči. Ocenit je mohou návštěvníci vhozením hlasovacího lístku a pomoci tak k výhře o zajímavé ceny pro snaživé děti a jejich nápadité učitelky. Výstava potrvá do 18. 4.