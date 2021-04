Do Zoo v Hluboké nad Vltavou se stále nesmí. Můžete však navštívit velikonoční koutek kousek od východu do zoo.

Velikonoce v Zoo Hluboká nad Vltavou | Foto: Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

Brána zoologické zahrady zůstává i nadále uzavřená a jsou to již druhé Velikonoce, kdy jsme museli zrušit všechny akce. Protože se v zoo stále pracuje a vše se připravuje na otevření, tak i letos jme si pro vás připravili pár metrů za východem do zoo velikonoční koutek. Živá zvířata sice neuvidíte, tak jsme je nahradili zvířaty dřevěnými. Tento velikonoční koutek pro vás bude otevřen každý den od 9 do 15 hodin až do 11. dubna. Přijďte si udělat procházku do okolí Zoo Hluboká a vyfoťte se s některými z našich dřevěných zvířat, budou na vás čekat medvědi, zajíci, srnky, kachny. Za celý kolektiv zaměstnanců zoo přejeme všem krásné Velikonoce a děkujeme za vaší podporu.