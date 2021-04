Na Květnou neděli (jedná se o šestou neděli postní před Velikonocemi), která letos připadá na 28. března, se v kostelích světí ratolesti. Touto tradicí si připomínáme příjezd Ježíše do Jeruzaléma, kde ho lid vítal palmovými větvemi.

Zelená ratolest připomíná příjezd Ježíše do Jeruzaléma. | Foto: Milan Škoch

V kostelích se světí zpravidla větvičky z vrby jívy, tzv. „kočičky“. U nás na Kovářovsku si tradičně necháváme posvětit „lískováky“, jedná se o pruty z lískového keře, které několik týdnů před Květnou nedělí dáváme do vody, aby na nich vyrazily mladé zelené lístky. Do „lískováků“ se také vkládal proutek z vrby, kterým chlapci po skončení mše „omladili“ u brány kostela mladá děvčata. Tato tradice se ale již moc neudržuje.

Posvěcené „lískováky“ na Zelený čtvrtek zapíchneme do země na zahradě nebo vložíme za trám na půdě stavení.