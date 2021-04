Věže a věžičky Budějovicka v záplavě jara

Čtenář reportér





Nadšenec a amatérský fotograf z Českých Budějovic Tomáš Navara získává svými snímky na facebooku velké ohlasy. Kdo by to byl řekl, že všechny pořizuje na mobilní telefon. K ruce má totiž mobil se špičkovým foťákem. Už pět let vydává Tomáš Navara charitativní kalendář se svými fotkami z jižních Čech. Pro velký zájem musel fotograf kalendáře loni dokonce nechat dotisknout. Zájemcům je vozil až domů.

Jaro na Českobudějovicku nafotil Tomáš Navara | Foto: Tomáš Navara