Hasiči a další dobrovolníci v sobotu úklízeli a zvelebovali Vidov a okolí.

Ve Vidově uklízeli | Foto: Michaela Makočová

Spolek dobrovolných hasičů z Vidova se v sobotu dopoledne zapojil do celostátní akce Ukliďme Česko 2021. Akce, která má přispět ke zvelebení prostředí nejen malebné obce ležící nedaleko Českých Budějovic, se nezúčastnili jen členové SDH Vidov, a to ve všech věkových kategoriích, ale i ostatní příznivci dobrovolných hasičů. Akci, jejíž organizace se ve Vidově letos poprvé ujal Spolek přátel Vidova a okolí, jen za hasiče podpořilo třicet tři účastníků, kteří posbírali na dvacet čtyři pytlů odpadků. Sběrači byli rozděleni do menších skupinek v rámci rodin. Věříme, že mladí hasiči, kteří se do akce zapojili, si tak osvojí kladný vztah ke svému okolí a přírodě. Přes všechny překážky, která současná situace přináší, byla dodržena platná opatření. Během celé akce panovala dobrá nálada.