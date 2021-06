Ve dnech od 9. do 19. května proběhl 4. ročník budějovického ADRA běhu. Letos se běželo pro malou Adélku Křiváčkovou, trpící od narození rozštěpem páteře, s cílem vybrat 90 000 Kč na odlehčený invalidní vozík.

ADRA byl letos virtuální | Foto: Archiv ADRA

Díky ochotě více než šesti stovek dárců se k naší obrovské radosti podařilo vybrat 210 000 Kč. Vybraná částka pokryje nejen nákup odlehčeného vozíčku, ale také rehabilitace, které Adélce pomáhají postavit se na nohy. Letošní ADRA běh byl z důvodů protikoronavirových opatření naplánovaný jako virtuální. Běžci dostali po zaregistrování emailem startovní číslo a trasu 5 km si v uvedený termín zaběhli nebo prošli tam, kde to mají rádi. Fotky z běhu pak zasílali na sociální sítě a zapojili se tak do soutěže o hodnotné ceny. I v dnešní nejisté době, kdy se setkáváme se spoustou negativních zpráv a mnozí popisují naši společnost jako rozdělenou, se objevuje něco, co všechny spojuje - touha pomáhat dobré věci. Stovky dárců z celé republiky to jasně dokazují. A to je přece velký důvod k radosti!