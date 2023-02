Je krátce po poledni a televizní štáby si chystají kamery, do uzavření volebních místností v zemi zbývají necelé dvě hodiny. Z galerie v prvním patře něco dolů do sálu pokřikuje bývalý ředitel Jihočeského divadla a senátor Jiří Šesták (66), který Pavlovi s kampaní pomáhal.

Plný naděje

„Spoluorganizoval jsem u nás v jižních Čechách některé besedy Petra Pavla s Petrem Kolářem,“ prozrazuje Jiří Šesták, který při pomoci využíval i senátorské zkušenosti. „Poslední předvolební akcí byla páteční premiéra představení Danny Smiřický v Divadle na Vinohradech, kam jsem Petra Pavla pozval. Premiéry se zúčastnil, přišel pak i mezi nás herce,“ doplnil.

Parket se postupně zaplňuje a nápor přichází před 14. hodinou, kdy do štábu přijíždí s manželkou Petr Pavel. Za zábradlím u vchodu se tísní občané, kteří nemají akreditaci a dovnitř nemohou, desítky fotografů a kameramanů se přetlačují o co nejlepší místa. Po krátkém televizním vstupu kandidát mizí v místnosti volebního týmu a přítomní sledují plátno s přímým přenosem České televize, kde se odpočítávají poslední vteřiny do uzavření volebních místností.

Od 14. hodiny všichni napjatě čekají na předběžné výsledky, které se postupně aktualizují. V sále se objevují první známé tváře, třeba budějovický herec a režisér Jiří Mádl (36). „Ráno jsem ještě odvolil v Mokrém a už jsem tady,“ usmívá se. „Výsledek vidím dobře a jsem plný nadějí, tipuji, že pan generál vyhraje. Jsem rád, že lidé už zase chodí k volbám, protože jeden čas byl trend zůstat apolitickým. Mám pocit, že to bylo částečnou rezignací voličů. I když ale v sobě máte spoustu zklamání z uplynulých let, chodit k volbám je přece o pocitu osobní zodpovědnosti a udávání směru, protože svým hlasem můžete podpořit toho, komu věříte a chcete mu dát mandát,“ dodal herec.

Mezi účastníky je s přáteli i marketingový ředitel Jiří Šilha (33) z Českých Budějovic, který se na kampani Pavla podílel. „Věřím, že volby dopadnou dobře. Generál Pavel je slušný, na rozdíl od Andreje Babiše, a má obrovské charisma. Myslím si, že 99 procent mých známých šlo k volbám a že volili pana Pavla,“ dodal.

Do nepohody

Objevuje se i filozof Daniel Kroupa, který jen pár dní před volbami přijel do Českých Budějovic, aby se v Horké vaně účastnil debaty organizované jihočeskou pobočkou Paměti národa. „Domnívám, že vítězství generála Pavla povede ke zklidnění politické situace a ke korektního jednání mezi vládou a opozicí, protože Miloš Zeman nebyl schopen tuto debatu moderovat. A Babiš by konflikt dál jen prohluboval,“ uvedl.

Na plátně se objevují výsledky z průběžného sčítání hlasů. Kolem půl třetí už Petr Pavel vede nad Andrejem Babišem, a jak přibývají procenta sečtených hlasů, zvyšuje se i jeho drobný náskok. Každou změnu provázejí lidé pokřikem a jásáním. Dole u podia stojí s manželkou i virolog Libor Grubhoffer (66), bývalý rektor Jihočeské univerzity a současný ředitel Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. „Doma bych to nemohl vydržet, protože u výsledků musím zkrátka být. Jsem velkým podporovatelem pana generála od samého počátku, a proto tady nemůžeme chybět,“ prozrazuje. „Přeji si, aby se stal naším prezidentem, protože je skutečně osobností do nepohody, která nás v příštích letech nepochybně čeká. Pan generál je krystalická bytost, se kterou se nám nečasem bude procházet mnohem lépe než s kýmkoliv jiným,“ dodal.

S neúspěšným kandidátem z I. kola senátorem Pavlem Fischerem přijela i jeho mluvčí Mária Pfeiferová (49), která dříve pracovala jako redaktorka českobudějovického rozhlasu. Před 10 lety byla jako reportérka i v Lucerně ve volebním štábu Karla Schwarzenberga, kterého tehdy v II. kole porazil Miloš Zeman. „Cítím dneska obrovskou naději a říkám si, že jestli si ani tentokrát lidé v ČR nezvolí prezidenta, za kterého se nebudou muset stydět a budou na něj hrdi, tak si ho už nezvolí nikdy. Doufám, že všechno dobře dopadne,“ svěřuje se. „Před deseti lety jsem po porážce Karla Schwarzenberga cítila veliké zklamání. Petr Pavel má přitom letos podle průzkumů mnohem větší šanci volby vyhrát. Tenkrát se mi chtělo brečet a porážku jsem brala hodně osobně a emotivně,“ přiznává.

Bez infarktu

„Volby nejsou infarktová záležitost, protože každý volič jedná v prvním kroku emociálně,“ usmívá se přítomný chirurg Pavel Pafko (83), který přišel stejně jako např. senátor a kardiochirurg Jan Pirk. „Jsem přesvědčen, že dopadnou ve prospěch Petra Pavla, ale zdůrazňuji, že všichni máme svůj hlas, který můžeme dát, komu chceme. Až si tedy každý hlasuje, jak chce, vždyť jsme svobodní a máme u nás demokratické volby,“ dodal Pafko, který kdysi léčil prezidenta Václava Havla.

Na straně Pavla stojí i vojenský historik a současný ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík (57). „Znám ho osobně už dvě desetiletí jako člověka, který drží slovo. Jako člověka, který v nesmírně složitých situacích, kdy bylo zapotřebí vzít rozum do hrsti, rychle volil správné řešení. Myslím si, že je pro nás obrovské štěstí, že budeme mít tohoto prezidenta, protože potřebujeme někoho, kdo celý život sloužil téhle zemi,“ dodal Stehlík.

Emeritní předsedkyně Akademie věd Helena Illerová (85) odchází ještě před oficiálním zveřejněním výsledků. „Nyní má generál 55 procent, a myslím, že volby vyhraje s 58 procenty,“ říká. Ubere mu jen třetinu procenta. „Výsledek je báječný, protože předvolební trumfy měl v rukou pan Babiš, který vlastní média, měl peníze a donedávna jako premiér i velkou politickou moc, který je z televize dobře známý. Myslím si, že skutečnost, jak lidé odmítli jeho nenávistnou kampaň, je výborným vysvědčením pro náš národ. Když totiž uviděl takovou míru zloby, dal od něj ruce pryč. Těší mě, že volby takhle dopadly. Nemám před sebou zase už tolik let života, a jsem ráda, když umřu za vlády slušného prezidenta,“ dodává.

Výsledek nadšení

Krátce před půl čtvrté se ozve veliký potlesk, kterým lidé reagují na zprávu, jež se objevila na plátně. I když chybí sečíst ještě asi 20 procent hlasů, generál Pavel se stává prezidentem. Na parketě lidé zvedají lahve šampaňského, špunty létají do vzduchu. Asi ve tři čtvrtě na čtyři se na podiu objeví Petr Pavel s manželkou Evou a postupně přicházejí členové jeho volebního týmu. Děkuje se, blahopřeje, Ondřej Ruml zpívá hymnu. Lidé si oddechli - vyšlo, v co věřili.

„Projevila se euforie, nadšení a vůle společnosti zvolit si občanského prezidenta, který naši společnost nerozdělí, a bude nadějí na slušnost a racionální řešení problémů,“ raduje se Jiří Šesták. „Po letech Biafry ducha, kterou jsme zažívali a kdy jsme se kolikrát styděli za naše nejvyšší představitele, jsme si zvolili člověka, který nebude lidi štvát proti sobě, lhát ani podvádět a nebude zákeřný. V Petru Pavlovi všichni vidíme obrovskou naději na slušnost, na rozdíl od jeho protikandidáta,“ dodal.

„Mám velikou radost,“ svěřuje se dojatý Jiří Šilha, který si s kamarády chystá připít. „Konečně se opět dostane do společností větší míra slušnosti a cti, a zmizí z ní lhaní,“ je přesvědčen. Dole u podia si připíjí s manželkou i Libor Grubhoffer, po jehož sakem vykukuje límeček červenobílé flanelové košile. „Jsem nadšený a ještě jsem výsledek nebyl schopen vstřebat. Jde o obrovské vítězství, kterého si nesmírně považuji. A teď jde o to, abychom skutečně byli poslušní slovům našeho budoucího pana prezidenta,“ připomíná slova z projevu, kdy Petr Pavel připomněl, že na změně atmosféry ve společnosti se máme podílet všichni.

„Jsem nadšen, protože vítězství je velmi přesvědčivé a volební účast je na naše české poměry velkolepá,“ raduje se i Daniel Kroupa. „Znamená to, že přišla volit mladá generace, která se dřív o politiku nezajímala. A prezident Pavel bude mít k dispozici o milion hlasů víc než protikandidát, o což může opřít svoji autoritu, kterou bude potřebovat,“ komentoval výsledky, ve kterých zůstal Babiš jednoznačně poražen.

Nově zvoleného prezidenta teď čeká tisková konference, televizní rozhovory, setkání s třemi neúspěšnými kandidáty z I. kola, který ho přijeli podpořit do štábu. V sále se potkávají lidé, kteří se navzájem neznali, ale nyní se společně radují z výsledku.

Jižní eskadrona

Když prošel generál Pavel obklopen početnou ochrankou poprvé pod balkonem sálu, ozval se mimo jiné i pozdrav: „Pana generála zdraví Jižní eskadrona!“ Slova vykřikl Miloslav Bauer (60), voják z Českých Budějovic, který několik let Petru Pavlovi pomáhá při jeho aktivitách, které se týkaly např. i pomoci za pandemie. „Kromě toho, že jsem mu dal svůj podpis, jsem je i u nás v jižních Čechách v době volna sbíral,“ svěřuje se. „Generál, jak jsem ho zažil, je frajer, který umí mluvit s lidmi a umí je spojovat, což si naše republika zaslouží. Věřili jsme, že tenhle slušný člověk může pomoci změnit českou společnost, protože vyznává hodnoty, jako je slušnost, pravdivost a morálka,“ dodal. Z vítězství se odpoledne radoval i jeho kamarád Jiří Hlinecký, který pomáhal na podzim sbírat podpisy podporovatelů. „Byl jsem v Českých Budějovicích, Třeboni i jinde,“ říká. „Jsem rád, že jsem se mohl s panem generálem nyní osobně setkat, pogratulovat mu a předat dárek. Vítězstvím ve volbách ale naše práce neskončila, naopak. Nyní máme všichni velkou zodpovědnost a pracujeme dál. Závod neskončil, jen se otevřely nové dveře,“ dodává Jiří Hlinecký.

Slovenská gratulace

Před pátou hodinou se na podiu objevuje jako veliké překvapení slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Někteří členové jejího volebního týmu totiž pomáhali vyhrát nyní i Petru Pavlovi. V projevu zdůrazňuje, že ve volbě zvítězila slušnost a že se těší na spolupráci. Kromě květin dostává od generála i flanelovou košili.

Radost mají autoři známých písní Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. „Že generál, dnes už prezident Petr Pavel vyhrál s takovým náskokem, je pro mě úžasná radost,“ přiznává Zdeněk Svěrák. „Předvolebnímu doporučování jsem věnoval dost času a jsem rád, že nešlo o marnou práci,“ přiznává. „Věřím, že nás nezklame a že nemluví do větru. Je stručný, ale pravdivý. Jako bývalý učitel jsem šťastný, že děti budou mít konečně zase ve třídách obrázek někoho, kdo pro ně bude vzorem. A doufám, že prezident Pavel časem, ale nepůjde to hned, získá na svou stranu i voliče z druhého tábora,“ dodal.

Z výsledků se radoval i českobudějovický houslista Pavel Šporcl (49). „Volil jsem na Praze 7,“ svěřil se. „Petru Pavlovi jsme moc fandili. Jsem rád, že vyhrál a že k volbám přišlo mnoho lidí. Jak už to několikrát dneska zaznělo, je velmi potřebné a důležité spojovat lidi dohromady, zbořit zdi, zakopat válečné sekery a začít společně žít v pozitivnějším duchu,“ dodal virtuóz.

Přežívací schopnost

O pár kroků dál s dětmi naslouchal projevům známý písničkář Jaroslav Hutka s tričkem propagujícím generála. „Výsledek je pro mě radostí, protože si myslím, že se konečně změní atmosféra v naší společnosti,“ myslí si. „Z výsledku může být pomaloučká, pozvolná příjemná lavina neblblé nálady,“ usmívá se. Z případného vítězství Babiše by ale frustraci necítil. „Byl bych sice otrávený, ale přežili bychom Babiše, jako jsme přežili Zemana. My Češi máme totiž v buňkách přežívající schopnost. Doba vládnutí Babiše by byla otravou a ztrátou času, vyčerpávající pro napření smysluplné energie. Nyní se ale otevřely brány, kterými k nám může vtéci cosi tvůrčího, smysluplného, nefrustrovaného. Zkrátka něco normálního, co jsem zažíval v západních zemích, kde jsem bydlel nebo kam jsem jezdil. Lidé jsou tam ve větší pohodě a klidu, protože mají jistotu a vědí, jaký život žijí. Jenže život u nás měl temné kouty, kde se člověk cítil bezmocný, což platilo od Hradčan dolů. Myslím si, že teď konečně budou na Hradčanech temné kouty vymeteny, protože jak říkal Petr Pavel, nebude se tam stěhovat hned, ale napřed se tam musí uklidit,“ dodal.

Z Karlína do Svinů

Výsledky voleb ocenil i spokojený herec a režisér divadla Sklep Milan Šteindler (65) „Dopadly skvěle, což je výborný příslib do budoucnosti. Když se mě teď ptali, jak budu slavit, odpovídal jsem, že moc ne, protože mě hřeje světlá budoucnost. Ve prospěch generála sloužilo, že měl v celé kampani konzistentní a jasné názory, byl klidný a říkal, čemu věří. A lidé to poznali. Což byl velký rozdíl oproti protikandidátovi, kterého jste poslouchali s jeho agresivními, silnými názory, které mu ale nejsou vlastní, a jenom je říkal kvůli volbám,“ pokračuje herec a přiznává, že opačný výsledek voleb by ho nezdeptal. „Bral jsem to, že se to může stát. Na druhou stranu jsem syn pesimisty a optimistky, takže jsem byl před volbou skeptický optimista,“ usmívá se herec, který přijede na jaře do Trhových Svinů na představení Besídka divadla Sklep. „Tam k vám se nejvíc těšíme a jezdíme s velkou radostí,“ prozrazuje a zve lidi 23. května na představení.

Radek Gális. Autorovi děkujeme za zaslání příspěvku.