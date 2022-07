Rekreační vodáci se v sobotu v Českých Budějovicích učili od mistrů světa. Do dobročinného závodu pak vyjelo na tři sta koupacích kachniček.

První z akcí série rodinných festivalů (nejen) pro vodáky – S Chaloupkou na vodě, se uskutečnila v sobotu ve Vodáckém centru v Českých Budějovicích. Desítky rekreačních vodáků se zúčastnily workshopů pod vedením zkušených instruktorů a také dvou mistrů světa na divoké vodě, kanoisty Václava Chaloupky a kajakáře Vavřince Hradilka. Koupacím kachničkám v dobročinném závodě Pusť kačku fandilo za břehů několik stovek účastníků.

Dopolední část akce si užili především rekreační vodáci, kteří se v hodinových workshopech učili vodácké základy, zlepšovali své dosavadní dovednosti pod vedením zkušených instruktorů a sportovců. Vyzkoušeli si jízdu na kajaku nebo se naučili, jak zachránit sebe nebo kamarády, kteří uvízli v jezu či divoké vodě. Díky společnosti Topgal, generálnímu partnerovi seriálu akcí, měli účastníci jak kurzy, tak zapůjčení veškerého vybavení zdarma.

„Vaška Chaloupku podporuje Topgal už několik let, a zároveň jdeme naproti všem aktivitám, které mají co do činění se sportem a zdravým pohybem, hlavně u dětí a mladých lidí. Proto nás napadlo toto propojení českého fenoménu rekreačního vodáctví s vrcholovým sportem a zábavou u vody,“ říká Libor Chaloupka, produktový a marketingový manažer společnosti Topgal, a dodává: „Třeba se i díky našim akcím podaří v budoucnu předejít tragédiím, které se na českých řekách stávají kvůli nezkušenosti vodáků a podceňování nebezpečí.“

Po vodáckých workshopech následoval dobročinný závod Pusť kačku. Akce v novém formátu navázala na devět úspěšných ročníků závodu, který společně organizovaly neziskové organizace I MY o.p.s. a APLA Jižní Čechy, z. ú., jejichž posláním je raná péče o děti s fyzickým či duševním handicapem.

„Tradici závodů přerušil covid a není už v našich silách takto náročnou akci připravit a personálně zajistit. Proto jsme s nadšením přijali nabídku propojení závodu s akcemi S Chaloupkou na vodě a věříme, že tak společně zakládáme novou tradici a kačky budou dál žít a pomáhat, “ říká Klára Csirková, ředitelka organizace I MY.

Kachničku, respektive účast v závodě, si zájemci zakoupili za symbolických 50 Kč na e-shopu generálního partnera akce, společnosti Topgal, nebo přímo na místě. Asi tři stovky žlutých kachniček do závodu vypustily zástupkyně obou neziskových organizací, které akce v minulosti pořádaly, společně s ambasadorem projektu Vaškem Chaloupkou. Prvních dvacet „závodnic“ zajistilo svým majitelům hodnotné ceny.

Kachničky je možné na e-shopu nakupovat i nadále, další závody se totiž uskuteční v rámci všech akcí seriálu S Chaloupkou na vodě – 6. 8. v Brandýse nad Labem a 10. 9. na cvičné peřeji v Hynkově u Olomouce. Celý výtěžek z prodeje rozdělí generální partner akce mezi tři organizace specializující se na ranou péči o handicapované děti.

Symbolickým vyvrcholením celodenního happeningu byl závod amatérských vodáků, kteří se rekrutovali především z účastníků dopoledních vodáckých workshopů. Do závodu se přihlásilo 12 dvoučlenných posádek. Ze tří rozjezdů s hromadným startem se do finále nominovaly 4 lodě. Vodáčtí instruktoři agentury CVOK přizpůsobili náročnost závodu schopnostem posádek a připravili trať tak, aby byla zábavná jak pro samotné závodníky, tak pro diváky na březích kanálu. Jako předjezdci projeli tratí nejdříve oba zúčastnění mistři světa, kteří ve vlnách kanálu v Českých Budějovicích exhibičně předvedli své umění.

„Byla to velmi podařená akce, kterou jsme si s kamarády moc užili. Odvážíme si spoustu zážitků a všechny jsou pozitivní. Přivítal bych jen víc času na workshop, který se věnuje bezpečnosti, záchraně a plavání s vestou v divoké vodě. Tohle by měl umět každý vodák,“ shrnuje své dojmy z akce Pavel Paseka, jeden z nejstarších účastníků, který pravidelně na vodu vyráží už 50 let.

Akce seriálu rodinných festivalů nejen pro vodáky S Chaloupkou na vodě pokračuje 6. srpna na vodáckém kanále v Brandýse nad Labem a končí 10. září na cvičné vodácké peřeji v Hynkově u Olomouce.

