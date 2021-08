Jubilejní splav Vodníků rozezpívá léto u Hejtmanu. Pohádkový Chlum u Třeboně se koná 2. až 6. srpna.

Vodníci se sjedou do Chlumu u Třeboně | Foto: Jirka Krška KolumbusHudebně- divadelní skupina RYBNÍKÁŘI

Pohádkový festival s vodníky a jejich veselými písničkami ozdobí léto v Chlumu u Třeboně. „Letos dokonce oslavíme kulatý dvacátý ročník,“ připomíná Jirka Krška, který stojí v čele festivalu od jeho založení. Za dvacet let se pořádající hudebně divadelní skupině Rybníkáři podařilo shromáždit vytříbený výběr divadelníků, kteří na březích Hejtmanu, na scénách na ostrově a na náměstí, v parku i okolních kempech nabídnou své umění. „Navíc se snažíme vodnický splav rozezpívat, dobrou náladu totiž teď všichni potřebujeme víc, než kdy dřív,“ dodává Jirka Krška. K bohatému programu pohádek patří tedy i koncerty Rybníkářů, dětská soutěž Zpívající žába a také pohádkové lesy, včetně noční strašidelné stezky. Týden od 2. do 6. srpna plný her a soutěží zahájí vodnická pohádka a tradiční průvod, do kterého jsou zváni návštěvníci ve vodnických kostýmech, a zakončí lampionový průvod se zanořením vodnické družiny do vod rybníka Hejtmanu.