„Byli jsme v minulém týdnu oslovení, zda bychom nedokázali uspořádat sbírku pro ukrajinské děti, které se chystají ve Frymburku do školy, ale chybějí jim veškeré školní pomůcky. Pustili jsme se do toho a sbírka má ohromný úspěch. Sbírají lidé po celém Jihočeském kraji a připojily se i firmy. Nyní nás kontaktují školy a obce a žádají nás o tyto pomůcky do škol,“ sdělila Pavla Pivoňka Vaňková, zakladatelka Iniciativy Pivoňka, která sbírku organizuje.