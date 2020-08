Vydařený piknik se uskutečnil v neděli na Rudolfově u Českých Budějovic, na místě zvaném Pozemské nebe.

Vydařený piknik se uskutečnil v neděli na Rudolfově u Českých Budějovic, na místě zvaném Pozemské nebe. | Foto: Foto poskytla: Alena Kučerová

Jsme parta zahrádkářů, kteří se před 4 lety pustili do toho, že vzali 3500 m2 velké pole a začali realizovat velkou komunitní zahradu. Takže často hodně práce, ale co milujeme je pak spolu jíst a povídat si. Přidali jsme se i k celorepublikové akci pikniků. Tento piknik byl výjimečný tím, že jsme grilovali naše první letošní brambory a cuketu a cibuli, na stole byla další právě sklizená zelenina a bylo to super.